Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, bugün Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. 20.00'de başlayacak karşılaşma Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.
Hafta içi Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi eleyen Beşiktaş, Süper Lig'de bugün Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan yayınlanacak.
Beşiktaş, Süper Lig'deki son 2 maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip son 5 maçta ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan çıkarabildi. Ligde 10 galibiyet, yedişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 37 puan elde etti.
Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta 5 gol atabildi.
DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF
Siyah-beyazlı ekip bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı. Deplasmanda 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük'e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı.
Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan elde edebildi. Deplasmanda 13 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 36. RANDEVU
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Adana Demirspor, ligde 36. kez rakip olacak. İki takım ilk kez 1960-1961 sezonunda karşı karşıya geldi ve Beşiktaş rakibini 3-0 mağlup etti.
Beşiktaş ile Adana Demirspor ligde 35 kez karşı karşıya gelirken, bunların 16'sını siyah-beyazlı takım kazandı. Adana Demirspor ise 8 kez rakibine üstünlük kurabildi. İki takım arasındaki 11 maç ise beraberlikle tamamlandı.
Siyah-beyazlı takım oynanan 35 maçta rakip fileleri 54 kez havalandırırken, kalesinde 31 gol gördü. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi.
MUHTEMEL 11
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Alper, Gökhan, Sinan, Belhanda, Vargas, Yunus, Balotelli
Beşiktaş: Ersin, Kerem, Vida, Montero, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Emirhan, Alex, Larin, Batshuayi
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