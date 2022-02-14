Ankaragücü'nden İstanbulspor maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklama
Spor Toto 1.Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında İstanbulspor'a 1-0 yenildi. Maçın sonunda taraftarlar ile polis arasında çıkan gerginliğin ardından bazı taraftarlar gözaltına alındı. Başkent ekibi, "Taraftarlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız" dedi.
Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta Ankaragücü, İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maç sonunda tribünlerde gerginlik yaşandı ve birkaç taraftar gözaltına alındı. Bir taraftar ise sosyal medya hesabından, polisin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.
Ankaragücü taraftarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbulspor futbolcusuna küfürlü cevap verdiği gerekçesiyle gözaltına alındığını ve polisler tarafından şiddete uğradığını belirtti.
Tribünlerde yaşanan gerginlik anına dair taraftar, "Polislere bir tane bile vurmamama rağmen hepsi üzerime çullanıp saldırdılar. Koskoca emniyet müdürü hem tekmeleyip hem yumrukladı. Tek suçumuz Ankaragücü'nün hakkını savunmak" ifadelerini kullandı.
ANKARAGÜCÜ'NDEN AÇIKLAMA
MKE Ankaragücü, maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"12 Şubat'ta stadımızda yaşanan olayları üzüntüyle takip ettik. Kulübümüzün ve taraftarlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağımızı ve takipçisi olduğumuzu bilmenizi isteriz. Başkanımız Faruk Koca ve yönetim kurulumuz, Ankaragücü ailesinin haklarını sonuna kadar koruyacaktır. Konuyla ilgili camiamızın asla şüphesi olmasın."
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenmiş, maçın sonunda taraftarlar arasında gerginlik yaşanmıştı.
Emniyet güçleri sahaya yabancı madde atan protokol tribünün altındaki bölüme müdahale etmiş, kısa süreli yaşanan arbedenin ardından polis bazı taraftarları gözaltına almıştı.
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