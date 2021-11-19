Lazio'da Sarri'nin isteği üzerine Vedat Muriqi ile yollar ayrılıyor

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 12:49
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Geçen yıl Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin geleceği belli oluyor. Beklenen performansı veremeyen Kosovalı golcü ile devre arasında yollar ayrılıyor.</p>

Geçen yıl Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin geleceği belli oluyor. Beklenen performansı veremeyen Kosovalı golcü ile devre arasında yollar ayrılıyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Transfer döneminin yaklaşmasıyla Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımdan ayrılacak oyuncular için karar vermeye başladı. İtalyan teknik direktör, istenilen performansı veremeyen oyuncuların kiralık ya da bonservisle gönderilmesini istedi.</p>

Transfer döneminin yaklaşmasıyla Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımdan ayrılacak oyuncular için karar vermeye başladı. İtalyan teknik direktör, istenilen performansı veremeyen oyuncuların kiralık ya da bonservisle gönderilmesini istedi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Lazio'dan ayrılması gündemde olan isimlerden bir tanesi de geçen sezon Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında transfer olan Vedat Muriqi.<br></p>

Lazio'dan ayrılması gündemde olan isimlerden bir tanesi de geçen sezon Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında transfer olan Vedat Muriqi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Corriere Dello Sport'un haberine göre Sarri, aralarında Vedat Muriqi'nin de olduğu 6 futbolcunun ayrılmasını istedi.<br></p>

Corriere Dello Sport'un haberine göre Sarri, aralarında Vedat Muriqi'nin de olduğu 6 futbolcunun ayrılmasını istedi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Lazio'da ikinci sezonunu geçiren Vedat Muriqi toplam 43 karşılaşmada forma giydi. Kosovalı forvet 43 maçta 2 gol attı ve kariyerinin en kötü istatistiğini yakaladı. En son 31 Ocak'ta gol atan Muriqi kariyerinde en az gol attığı dönemi yaşadı.</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p>

Lazio'da ikinci sezonunu geçiren Vedat Muriqi toplam 43 karşılaşmada forma giydi. Kosovalı forvet 43 maçta 2 gol attı ve kariyerinin en kötü istatistiğini yakaladı. En son 31 Ocak'ta gol atan Muriqi kariyerinde en az gol attığı dönemi yaşadı.



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