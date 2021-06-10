<p>TRT 1’deki hakları Exxen’e geçen ve çekimleri halihazırda devam eden Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla’sının kim olacağı açıklandı.</p>
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TRT 1’deki hakları Exxen’e geçen ve çekimleri halihazırda devam eden Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla’sının kim olacağı açıklandı.

<p>2014 yılında ekranlara veda eden Leyla ile Mecnun dizisinin, EXXEN platformu üzerinde yayınlanmak için tekrar çekimlerinin başladığı duyurulmuştu.</p>
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2014 yılında ekranlara veda eden Leyla ile Mecnun dizisinin, EXXEN platformu üzerinde yayınlanmak için tekrar çekimlerinin başladığı duyurulmuştu.

<p>Dizinin 7 yıl aradan sonra geri dönmesiyle beraber Leyla karakterine kimin hayat vereceği de merak konusu olmuştu.</p>
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Dizinin 7 yıl aradan sonra geri dönmesiyle beraber Leyla karakterine kimin hayat vereceği de merak konusu olmuştu.

<p>Dizinin yönetmenliğini yapacak Onur Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni Leyla'yı duyurdu. Oyuncu Deniz Işın ile fotoğrafını paylaşan Ünlü, ''Aa bak yeni Leyla!'' notunu düştü.</p>
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Dizinin yönetmenliğini yapacak Onur Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni Leyla'yı duyurdu. Oyuncu Deniz Işın ile fotoğrafını paylaşan Ünlü, ''Aa bak yeni Leyla!'' notunu düştü.

<p>Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın bu kez dijital platformla izleyicilerinin karşısına çıkacak.</p>
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Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın bu kez dijital platformla izleyicilerinin karşısına çıkacak.

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