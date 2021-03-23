Leyla ile Mecnun aynı kadro ile ekranlara geri mi dönüyor?
TRT 1 ekranlarından 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi Leyla ile Mecnun, yeniden ekrana taşınıyor. Acun Ilıcalı tarafından Exxen için aynı kadroyla çekileceği öğrenilen dizinin, yönetmen koltuğunda da yine Onur Ünlü oturacak.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre final yapamadan ekran yolculuğu sonlandırılan absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın adımı ile yeniden ekrana taşınıyor.
Üç sezon boyunca ekranlarda boy gösteren ve genç izleyici kitlesi ile büyük başarı yakalayan sevilen dizi, Exxen için Onur Ünlü tarafından yeniden çekilecek. Aynı kadro ve aynı hikaye üzerinden sürdürüleceği öğrenilen Leyla ile Mecnun'un çekimleri, yaz aylarında başlayacak.
Leyla ile Mecnun’u yeniden ekranlara taşımak için oyuncular ile görüşmeler başladı
Altuntaş, konuyla ilgili olarak kişisel Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, “Acun Ilıcalı, Sihirli Annem'in ardından Exxen için bir fenomen diziyi daha yeniden çektirecek. Ilıcalı, şimdi de Leyla ile Mecnun'un haklarını aldı. Geçen aylarda 10. yaşı kutlanan diziyi yine Onur Ünlü çekecek. Dizinin eski ekibiyle görüşmeler başladı. Çekimleri yaz aylarında başlaması planlanıyor” ifadelerine yer verdi.
LEYLA İLE MECNUN DİZİSİ NASIL BİTTİ?
Şubat 2011 ile Ocak 2014 tarihleri arasında 3 yıl boyunca TRT ekranlarında seyircilerin karşısına çıkan Leyla ile Mecnun, türünün Türkiye’deki en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilen bir absürt komedi dizisiydi. Konuları ele alış biçimiyle oldukça geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran dizi, buna rağmen final bile yapmadan ekranlara veda etmişti.
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