LGS sınavından önce öğrencilerin dikkat etmesi gerekenler neler?

Güzelcan, "Koşulsuz sevgi ve güven verici söylemler iyi hissetmelerine ve iyi performans sergilemelerine yardımcı olacaktır. Çocuğunuzu takdir edin. Zekaya değil çabasına övgü yapmak motivasyonu arttırır. Gençlerin öğretmenleri zaten mevcut, onların ebeveynlerine ve onların sunacağı desteğe ihtiyaçları var" diyerek ebeveynlere de büyük sorumluluk düştüğüne dikkat çekti.

