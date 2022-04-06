LGS sınavından önce öğrencilerin dikkat etmesi gerekenler neler?

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2022 Çarşamba, 14:38
<p>2021 yılında <strong>1 milyon 472 bin 88 adayın</strong> katıldığı <strong>LGS'ye</strong>&nbsp;bu yıl da yaklaşık aynı sayıda öğrenci hazırlanıyor.</p><p>Bu yıl <strong>5 Haziran'da düzenlenecek LGS</strong> başvuru ve uygulama kılavuzuna <em>meb.gov.tr</em>’den erişilebiliyor.</p>

2021 yılında 1 milyon 472 bin 88 adayın katıldığı LGS'ye bu yıl da yaklaşık aynı sayıda öğrenci hazırlanıyor.

Bu yıl 5 Haziran'da düzenlenecek LGS başvuru ve uygulama kılavuzuna meb.gov.tr’den erişilebiliyor.

<p>2020’de sınava katılan öğrencilerin 181'i soruların tamamına doğru yanıt verirken, 2021’de 97 öğrenci tam puan aldı.</p><p>2020-2021 öğretim yılında 8. sınıfa devam eden öğrencilerden&nbsp;<strong>yüzde 83.49'u merkezi sınava girdi.</strong></p>

2020’de sınava katılan öğrencilerin 181'i soruların tamamına doğru yanıt verirken, 2021’de 97 öğrenci tam puan aldı.

2020-2021 öğretim yılında 8. sınıfa devam eden öğrencilerden yüzde 83.49'u merkezi sınava girdi.

<p><strong>HAYATTA ÇIKMAZ YOL YOK!</strong></p><p><em>"LGS Sürecinde Duygu Düzenleme ve Sınava Hazırlık"</em>&nbsp; konulu çevrim içi seminerde&nbsp;<strong>Uzman Klinik Psikolog Özge Gündoğdu Güzelcan</strong>&nbsp;ailelere ve öğrencilere destek olmak için yararlı öneriler paylaştı.&nbsp;</p>

HAYATTA ÇIKMAZ YOL YOK!

"LGS Sürecinde Duygu Düzenleme ve Sınava Hazırlık"  konulu çevrim içi seminerde Uzman Klinik Psikolog Özge Gündoğdu Güzelcan ailelere ve öğrencilere destek olmak için yararlı öneriler paylaştı. 

<p>Güzelcan’a göre; hazırlık sürecinde sınav kaygısı, motivasyon ve sınav anında dikkat edilmesi gereken noktaların yanı sıra; <strong>düşünme pratikleri ve ebeveynlerin yaklaşımı,</strong> sınav başarısına etki eden önemli unsurlar.</p>

Güzelcan’a göre; hazırlık sürecinde sınav kaygısı, motivasyon ve sınav anında dikkat edilmesi gereken noktaların yanı sıra; düşünme pratikleri ve ebeveynlerin yaklaşımı, sınav başarısına etki eden önemli unsurlar.

<p><strong>Sınava hazırlanan öğrenciler; öncelikle kendi yolunu belirlemeli, sonrasında gerçekçi düşünmeye odaklanarak etkili bir çalışma sistemi oluşturmalı.</strong> Bu sisteme ek olarak doğru nefes çalışmaları da hazırlık sürecinde ve sınav sırasında hissedilecek kaygıyı yönetmeye yardımcı olabiliyor.&nbsp;</p>

Sınava hazırlanan öğrenciler; öncelikle kendi yolunu belirlemeli, sonrasında gerçekçi düşünmeye odaklanarak etkili bir çalışma sistemi oluşturmalı. Bu sisteme ek olarak doğru nefes çalışmaları da hazırlık sürecinde ve sınav sırasında hissedilecek kaygıyı yönetmeye yardımcı olabiliyor. 

<p>Sınavla ilgili en sık hissedilen kaygılar, sınavdan düşük bir puan alacağım, ailemin emeklerini boşa çıkaracağım, ailemi, öğretmenlerimi hayal kırıklığına uğratacağım, konuları yetiştiremeyeceğim, sınavda bildiğim her şeyi unutacağım oluyor.&nbsp;</p>

Sınavla ilgili en sık hissedilen kaygılar, sınavdan düşük bir puan alacağım, ailemin emeklerini boşa çıkaracağım, ailemi, öğretmenlerimi hayal kırıklığına uğratacağım, konuları yetiştiremeyeceğim, sınavda bildiğim her şeyi unutacağım oluyor. 

<p><strong>Bu kaygılar vücutta kendini kalbin küt küt atması, kasların gerilmesi, vücut sıcaklığının artması, terleme, mide ağrısı, baş ağrısı, titreme, mide bulantısı ve nefes alıp vermede zorlanma şeklinde gösterebiliyor.&nbsp;</strong></p>

Bu kaygılar vücutta kendini kalbin küt küt atması, kasların gerilmesi, vücut sıcaklığının artması, terleme, mide ağrısı, baş ağrısı, titreme, mide bulantısı ve nefes alıp vermede zorlanma şeklinde gösterebiliyor. 

<p>Sınava kesintisiz çalışmak yerine, konuları bölerek çalışmak ve motivasyonu yükseltecek molalar vermek verimliliğe ve duygu durumuna olumlu etki ediyor.</p>

Sınava kesintisiz çalışmak yerine, konuları bölerek çalışmak ve motivasyonu yükseltecek molalar vermek verimliliğe ve duygu durumuna olumlu etki ediyor.

<p>Güzelcan, sınav kaygısını düzenlemeye yönelik konuşmasında;</p><p><em>"Ders çalışmaya iyi hissedilen dersten veya konudan başlangıç yapmak kolaylaştırıcı olabilir. Çalışılan işi küçük parçalara bölmek motivasyonu yükseltir. Bu esnada dikkat süresi kadar çalışıp molalar vermek verim arttırır. Dinlenmek, duygu düzenlemeye yardımcı olur" </em>dedi.</p>

Güzelcan, sınav kaygısını düzenlemeye yönelik konuşmasında;

"Ders çalışmaya iyi hissedilen dersten veya konudan başlangıç yapmak kolaylaştırıcı olabilir. Çalışılan işi küçük parçalara bölmek motivasyonu yükseltir. Bu esnada dikkat süresi kadar çalışıp molalar vermek verim arttırır. Dinlenmek, duygu düzenlemeye yardımcı olur" dedi.

<p><strong>Çabanın önemine dikkat çeken Güzelcan, çabanın kontrol gücü sağladığını, tekrar ve antrenmanın da başarıda belirleyici unsurlar olduğunu dile getirdi.</strong></p>

Çabanın önemine dikkat çeken Güzelcan, çabanın kontrol gücü sağladığını, tekrar ve antrenmanın da başarıda belirleyici unsurlar olduğunu dile getirdi.

<p>Dozunda kaygı kişiyi harekete geçirir, aileler ise çocukların zekasını değil çabasını takdir ederek motivasyonlarını arttırabilir.</p>

Dozunda kaygı kişiyi harekete geçirir, aileler ise çocukların zekasını değil çabasını takdir ederek motivasyonlarını arttırabilir.

<p>Doğru okunduğunda duyguların amaca göre harekete geçirici olduğundan söz eden Uzman Klinik Psikolog, dozunda olmak kaydıyla bir miktar kaygının gerekli olduğunun önemini vurguladı. Sınav anında esnek olmanın, başarılara ve güçlü yönlere odaklanarak, sınava girmenin önemli olduğunu vurgulayan Güzelcan velilere de yardımcı olacak önemli bilgiler aktardı.<br></p>

Doğru okunduğunda duyguların amaca göre harekete geçirici olduğundan söz eden Uzman Klinik Psikolog, dozunda olmak kaydıyla bir miktar kaygının gerekli olduğunun önemini vurguladı. Sınav anında esnek olmanın, başarılara ve güçlü yönlere odaklanarak, sınava girmenin önemli olduğunu vurgulayan Güzelcan velilere de yardımcı olacak önemli bilgiler aktardı.

<p>Güzelcan, <em>"Koşulsuz sevgi ve güven verici söylemler iyi hissetmelerine ve iyi performans sergilemelerine yardımcı olacaktır. Çocuğunuzu takdir edin. Zekaya değil çabasına övgü yapmak motivasyonu arttırır. Gençlerin öğretmenleri zaten mevcut, onların ebeveynlerine ve onların sunacağı desteğe ihtiyaçları var"</em> diyerek ebeveynlere de büyük sorumluluk düştüğüne dikkat çekti.<br></p>

Güzelcan, "Koşulsuz sevgi ve güven verici söylemler iyi hissetmelerine ve iyi performans sergilemelerine yardımcı olacaktır. Çocuğunuzu takdir edin. Zekaya değil çabasına övgü yapmak motivasyonu arttırır. Gençlerin öğretmenleri zaten mevcut, onların ebeveynlerine ve onların sunacağı desteğe ihtiyaçları var" diyerek ebeveynlere de büyük sorumluluk düştüğüne dikkat çekti.

<p><strong>LGS sınavından önce öğrencilerin dikkat etmesi gerekenler:</strong></p><p>* Ders çalışmaya sevdikleri dersten başlasınlar,</p><p>* Büyük çalışmaları parçalara bölsünler,</p><p>* Zamanlarını doğru yönetsinler,</p><p>* Tekrar yapsınlar,</p>

LGS sınavından önce öğrencilerin dikkat etmesi gerekenler:

* Ders çalışmaya sevdikleri dersten başlasınlar,

* Büyük çalışmaları parçalara bölsünler,

* Zamanlarını doğru yönetsinler,

* Tekrar yapsınlar,

<p>* Duygularını tanısın ve nefes egzersizleriyle yönetsinler,</p><p>* Kendilerine güvensinler,</p><p>* Kendilerini takdir etsinler,</p><p>* Hayatta çıkmaz yol olmadığını bilsinler!</p>

* Duygularını tanısın ve nefes egzersizleriyle yönetsinler,

* Kendilerine güvensinler,

* Kendilerini takdir etsinler,

* Hayatta çıkmaz yol olmadığını bilsinler!

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