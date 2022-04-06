LGS sınavından önce öğrencilerin dikkat etmesi gerekenler neler?
Güzelcan, sınav kaygısını düzenlemeye yönelik konuşmasında;
"Ders çalışmaya iyi hissedilen dersten veya konudan başlangıç yapmak kolaylaştırıcı olabilir. Çalışılan işi küçük parçalara bölmek motivasyonu yükseltir. Bu esnada dikkat süresi kadar çalışıp molalar vermek verim arttırır. Dinlenmek, duygu düzenlemeye yardımcı olur" dedi.
Doğru okunduğunda duyguların amaca göre harekete geçirici olduğundan söz eden Uzman Klinik Psikolog, dozunda olmak kaydıyla bir miktar kaygının gerekli olduğunun önemini vurguladı. Sınav anında esnek olmanın, başarılara ve güçlü yönlere odaklanarak, sınava girmenin önemli olduğunu vurgulayan Güzelcan velilere de yardımcı olacak önemli bilgiler aktardı.
Güzelcan, "Koşulsuz sevgi ve güven verici söylemler iyi hissetmelerine ve iyi performans sergilemelerine yardımcı olacaktır. Çocuğunuzu takdir edin. Zekaya değil çabasına övgü yapmak motivasyonu arttırır. Gençlerin öğretmenleri zaten mevcut, onların ebeveynlerine ve onların sunacağı desteğe ihtiyaçları var" diyerek ebeveynlere de büyük sorumluluk düştüğüne dikkat çekti.
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