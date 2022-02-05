Lider hata yapmadı | Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2022 Cumartesi, 14:57
Lider hata yapmadı | Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Trabzonspor, Edin Visca'nın golüyle karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı. 

Lider hata yapmadı | Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa

İLK YARI

Edin Visca, maçın 6. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti. Ceza sahası içinde topla buluşan Michal Travnik, 21. dakikada sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ve kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

Lider hata yapmadı | Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa

İKİNCİ YARI

Kasımpaşa, 68. dakikada, Valentin Eysseric ile gole yaklaştı ancak top direkten döndü.

Lider hata yapmadı | Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa

75. dakikada ise önce Trabzonsporlu Bruno Peres, ardından Kasımpaşalı futbolcu Valentin Eysseric, ikinci sarı kartların ardından kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Lider hata yapmadı | Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa

Karşılaşma 1-0 sona ererken Trabzonspor, bu sonucun ardından puanını 57'ye çıkardı. Kasımpaşa ise 27 puan ile ligde 13. sırada kaldı.

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