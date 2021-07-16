<p>Türkiye, Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken siyasilerin bayram programları da belli oldu.</p><p>AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere 19 Temmuz'da KKTC'ye gidecek.&nbsp;</p>
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Türkiye, Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken siyasilerin bayram programları da belli oldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere 19 Temmuz'da KKTC'ye gidecek. 

<p>Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik edecek. Erdoğan, Şentop ve Bahçeli bayramın birinci günü de Kuzey Kıbrıs'ta olacak, bayram namazını burada kılacak. Erdoğan, Şentop ve Bahçeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı programına iştirak edecek.<br></p>
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Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik edecek. Erdoğan, Şentop ve Bahçeli bayramın birinci günü de Kuzey Kıbrıs'ta olacak, bayram namazını burada kılacak. Erdoğan, Şentop ve Bahçeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı programına iştirak edecek.

<p>Şentop'un daha sonra Tekirdağ'a geçeceği, Bahçeli'nin de törenlere katılımın ardından bayramın birinci günü akşamı Ankara'ya döneceği belirtildi. Bahçeli, bayramın diğer günlerinde Ankara'da olacak.</p>
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Şentop'un daha sonra Tekirdağ'a geçeceği, Bahçeli'nin de törenlere katılımın ardından bayramın birinci günü akşamı Ankara'ya döneceği belirtildi. Bahçeli, bayramın diğer günlerinde Ankara'da olacak.

<p>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Kurban Bayramı'nı ailesiyle Ankara dışında geçirecek.<br></p>
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Kurban Bayramı'nı ailesiyle Ankara dışında geçirecek.

<p>İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da ailesiyle olacak.&nbsp;<br></p>
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da ailesiyle olacak. 

<p>HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar Ankara'da, Pervin Buldan ise İstanbul'da olacak.</p>
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HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar Ankara'da, Pervin Buldan ise İstanbul'da olacak.

<p>Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir’de olacak.</p>
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Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir’de olacak.

<p>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kurban Bayramı'na Ankara'da girecek.<br></p>
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kurban Bayramı'na Ankara'da girecek.

<p>Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bayramı memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek.<br></p>
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bayramı memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek.

<p>DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara'da karşılayacak.<br></p>
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara'da karşılayacak.

<p>Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bayramı İstanbul'da kutlayacak.</p>
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bayramı İstanbul'da kutlayacak.

<p>DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramın birinci günü Kuzey Kıbrıs'taki törenlere katılacak.<br></p>
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramın birinci günü Kuzey Kıbrıs'taki törenlere katılacak.

<p>BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramı Eskişehir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da karşılayacak.<br></p>
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramı Eskişehir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da karşılayacak.

<p>Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bayramı Ankara'da karşılayacak.</p>
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bayramı Ankara'da karşılayacak.

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