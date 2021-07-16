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Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik edecek. Erdoğan, Şentop ve Bahçeli bayramın birinci günü de Kuzey Kıbrıs'ta olacak, bayram namazını burada kılacak. Erdoğan, Şentop ve Bahçeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı programına iştirak edecek.

