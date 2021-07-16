Hazine verileri açıkladı: Bütçe, Haziran'da 25 milyar TL açık verdi

16 Temmuz 2021 Cuma, 11:43

Merkezi yönetim bütçesi, Haziran ayında 25,03 milyar TL açık verdi. Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 113,4 milyar TL, bütçe gelirleri 88,3 milyar TL oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 104 milyar TL olurken faiz dışı açık ise 15,6 milyar TL oldu.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

Ocak-Haziran döneminde bütçe açığı 32,5 milyar TL. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 663,4 milyar TL, bütçe gelirleri 630,8 milyar TL oldu. Bütçe açığı ise aynı dönemde 32,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

FAİZ DIŞI BÜTÇE GİDERLERİ

Ocak-Haziran döneminde faiz dışı bütçe giderleri 572,5 milyar TL olarak kaydedilirken, faiz dışı fazla ise 58,3 milyar TL oldu.