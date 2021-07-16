CHP'li Özel'den '15 Temmuz' çıkışı: Sis perdesinin kalkmasını istemiyorlar

16 Temmuz 2021 Cuma, 11:26

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili önemli açıklamalara imza attı.

"Darbeye birlikte direnmek ne kadar kıymetliyse, üstündeki sis perdesini kaldırmak da o kadar gerekli" düşüncesini dile getiren CHP'li Özel, "O perdenin kalkmasını istemiyorlar. Ama seçmen bir başka perdeyi, seçim kabininin perdesini çekecek, kullandığı oyla 15 Temmuz'un üzerindeki sis perdesi de kalkacak!" ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:











