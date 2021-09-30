Lille'de Yusuf Yazıcı'nın ayrılacağı iddia edildi

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 17:11
<p>Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı için ayrılık iddiası ortaya atıldı.</p>

Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı için ayrılık iddiası ortaya atıldı.

<p>Trabzonspor'dan transfer olduğu Lille'de geçen sezon fırtınalar estiren Yazıcı, Ligue 1'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.&nbsp;</p>

Trabzonspor'dan transfer olduğu Lille'de geçen sezon fırtınalar estiren Yazıcı, Ligue 1'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 

<p>Teknik direktör Galtier sonrası Jocelyn Gourvennec'in göreve gelmesiyle formasını kaptıran Yusuf Yazıcı'yla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, milli futbolcunun devre arası takımdan ayrılacağını yazdı.</p>

Teknik direktör Galtier sonrası Jocelyn Gourvennec'in göreve gelmesiyle formasını kaptıran Yusuf Yazıcı'yla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, milli futbolcunun devre arası takımdan ayrılacağını yazdı.

<p>Fransız basınında çıkan habere göre Lille, Yusuf Yazıcı'yı devre arasında takımdan göndermeyi planlıyor.&nbsp;</p>

Fransız basınında çıkan habere göre Lille, Yusuf Yazıcı'yı devre arasında takımdan göndermeyi planlıyor. 

<p>Haber detayında Jocelyn Gourvennec'in raporu doğrultusunda böyle bir karar verildiği öne sürüldü. Yine aynı haberde Yusuf Yazıcı'nın, Gourvennec'in oynattığı 4-4-2 sistemine uymadığı ve oyuncunun fiziksel açıdan kötü durumda olduğu vurgulandı.</p>

Haber detayında Jocelyn Gourvennec'in raporu doğrultusunda böyle bir karar verildiği öne sürüldü. Yine aynı haberde Yusuf Yazıcı'nın, Gourvennec'in oynattığı 4-4-2 sistemine uymadığı ve oyuncunun fiziksel açıdan kötü durumda olduğu vurgulandı.

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