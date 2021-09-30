Beşiktaş'ta Domagoj Vida'dan iyi haber
Beşiktaş'ta sakatlanan ve tedavisini tamamlayan Domagoj Vida, takımla çalışmalara başladı.
Beşiktaş'ta, tedavisi tamamlanan Domagoj Vida takımla antrenmanlara başladı.
Beşiktaş’ın 11 Eylül’de oynadığı Yeni Malatyaspor maçıda sakatlanan Vida’nın, 3 haftalık tedavisi tamamlandı. Takımla antrenmanlara başlayan Hırvat stoperin Beşiktaş’ın bu haftaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağı ise net değil.
Siyah beyazlılarda ayrıca tedavisi tamamlanan Necip de takım çalışmasında yer aldı.
Atiba, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Larin, Montero, N'Koudou ve Mehmet Topal’ın tedavilerine devam edildi.
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