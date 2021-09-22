"Lionel Messi antrenmanlarda bir zalimdi"
Messi'nin antrenmanlardaki hırsından bahseden Koeman, yıldız futbolcunun antrenmanlarda dahi kaybetmeye tahammülü olmadığını dile getirerek, "Antrenmanlardan önce rondo oynarız. Top 20 kez dönerse ortadaki oyuncu bir tur daha orada kalır. Messi'ye hiç bunun başına gelip gelmediğini sordum. 'Bir kere' dedi. Bunca yılda yalnızca bir kere! Onunla yaşlı futbolcular antrenmanda asla gençlere kaybetmiyordu. Bu bir kez oldu ve Messi buna ciddi bir şekilde sinirlendi. Hem de bir hafta boyunca... O bir zalimdi" dedi.
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