Trabzonsporlu Koita'nın sağlık durumu belli oldu
Trabzonspor, Kasımpaşa maçında sakatlanan Koita'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Fode Koita’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu
Hakan Çelik, 'Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita’nın çekilen MR’ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır' dedi."
Koita sezon başında Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.
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