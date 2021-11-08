Lionel Messi'nin Eyfel Kulesi ile verdiği poz sosyal medyada gündem oldu
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Gül'den, Soylu'ya sert tepki
- Erdoğan'ın 'fetvacısı'na sert tepki
- Lütfü Türkkan’dan açıklama
- Erdoğan ve Altun için harekete geçildi
- Cem Yılmaz MHP'nin hedefinde
- Dolara, borsaya ve banka hesabınıza dikkat!
- Bloomberg'ten çarpıcı Erdoğan analizi
- Can Yılmaz'dan seçim tahmini
- Mehmet Eymür’ün saklı sicili