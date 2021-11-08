Lionel Messi'nin Eyfel Kulesi ile verdiği poz sosyal medyada gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2021 Pazartesi, 15:27
<p>Efsane olduğu Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi yine gündemden düşmüyor.</p>

Efsane olduğu Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi yine gündemden düşmüyor.

<p>Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı.</p>

Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı.

<p>Antonela Roccuzzo'nun Messi'yi fotoğrafladığı pozu ise sosyal medyada çok ilgi gördü.</p><p>Messi'nin bu pozu futbolseverler tarafından paylaşıldı ve üzerine espriler yapıldu</p>

Antonela Roccuzzo'nun Messi'yi fotoğrafladığı pozu ise sosyal medyada çok ilgi gördü.

Messi'nin bu pozu futbolseverler tarafından paylaşıldı ve üzerine espriler yapıldu


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