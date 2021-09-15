Lunaparkta balerine binme kavgası kamerada

Olay, İzmit ilçesi İzmit Fuar Alanı’nda bulunan lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte lunaparka gelen bir şahıs, iddialara göre oğlunu ‘balerin’ olarak adlandırılan oyuncağa bindirmeyen görevli ile tartışmaya başladı.

