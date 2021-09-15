Lunaparkta balerine binme kavgası kamerada

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 12:39
<p>Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan lunaparkta, bir şahıs oğlunu balerine bindirmediği iddia edilen görevliyi darbetti. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.<br></p>

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan lunaparkta, bir şahıs oğlunu balerine bindirmediği iddia edilen görevliyi darbetti. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

<p>Olay, İzmit ilçesi İzmit Fuar Alanı’nda bulunan lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte lunaparka gelen bir şahıs, iddialara göre oğlunu ‘balerin’ olarak adlandırılan oyuncağa bindirmeyen görevli ile tartışmaya başladı.&nbsp;<br></p>

Olay, İzmit ilçesi İzmit Fuar Alanı’nda bulunan lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte lunaparka gelen bir şahıs, iddialara göre oğlunu ‘balerin’ olarak adlandırılan oyuncağa bindirmeyen görevli ile tartışmaya başladı. 

<p>Şahıs daha sonra görevliyi darbetmeye başladı. Olayı gören diğer görevliler ve yurttaşlar araya girerek şahısları ayırdı.</p>

Şahıs daha sonra görevliyi darbetmeye başladı. Olayı gören diğer görevliler ve yurttaşlar araya girerek şahısları ayırdı.

<p>Öte yandan, olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.<br></p>

Öte yandan, olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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