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Yazar Yonca Eldener, mahkemeye sunmuş olduğu şikayet dilekçesinde "Atiye’nin bir mağaraya inmesi ve halüsinasyonlar görmesi ve bilinçaltına yolculuk yapması gibi birçok fikir "Yedi Uyananlar" adlı romanımdan alınmıştır. İntihali saptayan çok detaylı bir rapor hazırladık. Dizinin esin kaynağı olan Şengül Boydaş’a ait "Dünyanın Uyanışı" adlı romanın Atiye dizisiyle ilgisi yoktur" ifadelerine yer verdi. Yazar, Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak davalı prodüksiyon şirketine telif hakkı ve haksız rekabete ilişkin 2 bin lira maddi tazminat 90 bin lira ise manevi tazminat davası açtı.