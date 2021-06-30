<p>MAK Araştırma'nın yaptığı son ankete göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığını yaptığı AKP'nin oy oranı yüzde 34.3'e düştü.<br></p>
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MAK Araştırma'nın yaptığı son ankete göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığını yaptığı AKP'nin oy oranı yüzde 34.3'e düştü.

<p>Araştırma sonuçlara göre; AKP’nin oy oranındaki düşüş göze çarpıyor. CHP yüzde 23, İYİ Parti yüzde 13.6, HDP yüzde 9.2, MHP ise yüzde 8.4 oduğu ortaya çıktı.</p>
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Araştırma sonuçlara göre; AKP’nin oy oranındaki düşüş göze çarpıyor. CHP yüzde 23, İYİ Parti yüzde 13.6, HDP yüzde 9.2, MHP ise yüzde 8.4 oduğu ortaya çıktı.

<p>DEVA Partisi yüzde 2.20, Gelecek Partisi yüzde 2.8 oy oranına ulaşırken Saadet Partisi ise yüzde 1.8 olarak ölçüldü.</p>
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DEVA Partisi yüzde 2.20, Gelecek Partisi yüzde 2.8 oy oranına ulaşırken Saadet Partisi ise yüzde 1.8 olarak ölçüldü.

<p><strong>MAK, yaptığı araştırmayı şu sözlerle paylaştı:</strong></p><p> Kamuoyu Araştırmaları araştırmayı yapanların gönlünde geçen sonuçları değil çalışmaya katılan katılımcının verdiği cevapları yansıtır.&nbsp;<br></p>
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MAK, yaptığı araştırmayı şu sözlerle paylaştı:

Kamuoyu Araştırmaları araştırmayı yapanların gönlünde geçen sonuçları değil çalışmaya katılan katılımcının verdiği cevapları yansıtır. 

<p>Kararsızların Matematiksel Dağılımı fikir verme amaçlıdır. Diğerleri başlığı altında yeni partiler ağırlıklı dağılım vardır.<br></p>
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Kararsızların Matematiksel Dağılımı fikir verme amaçlıdır. Diğerleri başlığı altında yeni partiler ağırlıklı dağılım vardır.

<p>Araştırma 30’u Büyükşehir 51 ilde ve bu illerin ilçelerinde 2850 kişi (seçmen sayısının 20 binde biri) ile yapılmış. Finansmanı MAK DANIŞMANLIK tarafından karşılanmıştır.<br></p>
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Araştırma 30’u Büyükşehir 51 ilde ve bu illerin ilçelerinde 2850 kişi (seçmen sayısının 20 binde biri) ile yapılmış. Finansmanı MAK DANIŞMANLIK tarafından karşılanmıştır.

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