Manavgat'ta otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar

(İHA)
10 Şubat 2022 Perşembe, 11:01
Manavgat'ta otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otel lojmanının 3. katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında odalarında mahsur kalan otel çalışanları, itfaiye ekipleri tarafından pencerelerden alınarak kurtarıldı. 

Manavgat'ta otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar

Aşağı Hisar Mahallesi 4533. Sokak'ta bir otel lojmanının 3. katında geçtiğimiz gün çıkan yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Manavgat'ta otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar

Olay yerine gelerek yangını söndürmek için çaba harcayan itfaiye ekipleri, bir taraftan da mahsur kalan personelin kurtarılması için çalışma yürüttü.

Manavgat'ta otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar

3. kattaki bir otel çalışanı pencereye çıkarak yardım isterken, itfaiye görevlileri merdiven yardımıyla şahsı bulunduğu yerden aldı. 

Manavgat'ta otel lojmanında çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kaldılar

Binada mahsur kalan 3 kişi, kurtarılarak olay yerine gelen ambulanslarda yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. 

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