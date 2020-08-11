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Yapılışı

Öncelikle ayçiçek yağını, elma sirkesini, worcestershire sosunu, şekeri, kurutulmuş soğan tozunu, sarımsak tozunu, hardal tohumunu ve acı sosu bir kapta karıştırın. Ardından üzerine sarımsağı, ince bir rende ile rendeleyin. Eklenen tüm malzemeleri homojen olacak şekilde karıştırın. En son ise karabiber ekleyin. Karabiberi isteğe bağlı olarak daha fazla da ekleyebilirsiniz. Bonfilet Dana Antrikotları, etin tüm yüzeyi sosun içerisinde kalacak şekilde sosa bulayın. En son adımda, marine ettiğiniz antrikotları 3 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın. 3-5 saat yeterli olacaktır. Daha fazla buzdolabında beklemesi, eti olumsuz etkileyecektir.