Yaz ayları denilince akla ilk gelen aktiviteler arasında mangal yer alıyor. İster bahçede, ister balkonda, isterseniz de uygun açık bir alanda mangal yaparak sevdiklerinize etler pişirebilirsiniz. Ancak mangaldan daha fazla keyif almak istiyorsanız, eti mangala özel marine ederek hazırlamanız gerekiyor. Peki, mangal için etler nasıl marine edilmeli?
Yapılışı
Öncelikle ayçiçek yağını, elma sirkesini, worcestershire sosunu, şekeri, kurutulmuş soğan tozunu, sarımsak tozunu, hardal tohumunu ve acı sosu bir kapta karıştırın. Ardından üzerine sarımsağı, ince bir rende ile rendeleyin. Eklenen tüm malzemeleri homojen olacak şekilde karıştırın. En son ise karabiber ekleyin. Karabiberi isteğe bağlı olarak daha fazla da ekleyebilirsiniz. Bonfilet Dana Antrikotları, etin tüm yüzeyi sosun içerisinde kalacak şekilde sosa bulayın. En son adımda, marine ettiğiniz antrikotları 3 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın. 3-5 saat yeterli olacaktır. Daha fazla buzdolabında beklemesi, eti olumsuz etkileyecektir.
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