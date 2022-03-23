Maratonİzmir için geri sayım başladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in vizyonu doğrultusunda etkinliğin 2020’de “Ormanİzmir” ve 2021’de de “Sürdürülebilirlik” temasıyla yapıldığını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, “Başkanımızın vizyonuyla oluşturulan ‘Başka Bir Tarım Mümkün’, yüzülebilir İzmir Körfezi, Terra Madre, Ormanİzmir, sosyal destek hizmetleri, spor ve kültür faaliyetleri ile eşitsizliklerin giderilmesi Birleşmiş Milletler’in dünyada liderlik ettiği 17 maddenin birer parçası. İzmir, bu projeler sayesinde sadece ülkemize değil, tüm dünyaya örnek bir model yaratıyor. Maratonİzmir’in üçüncüsü bu modelin çok daha güçlü bir şekilde duyulmasını sağlarken, farkındalık gücünü de artıracak&qu ot; dedi.
Maratonİzmir’in üçüncüsü 17 Nisan Pazar günü koşulacak. Türkiye’nin dört bir yanından sporcular ve sporseverler, Maratonİzmir için etkinlik alanı olarak belirlenen Kültürpark’ta 14-17 Nisan tarihleri arasında konserler, etkinlikler ve söyleşiler eşliğinde ağırlanacak. Etkinlikler dizisi boyunca Kültürpark’ta ayrıca isteyen sporseverler diledikleri spor branşlarını da deneyimleyebilecek.
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