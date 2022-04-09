Marcao transferine dair konuştu: Şu anda Galatasaray'da mutluyum

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 09:16
<p>Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da, Brezilyalı stoper Marcao önemli açıklamalarda bulundu.</p>

Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da, Brezilyalı stoper Marcao önemli açıklamalarda bulundu.

<p>Nesine TV'ye konuşan Marcao'nun açıklamaları şu şekilde:&nbsp;</p><p><strong>"ÇOK İYİ ANTRENÖRLERLE ÇALIŞMA FIRSATI BULDUM"</strong></p><p>Avrupa'nın ayağı en iyi stoperlerinden birisin ve bu sana çok önemli artılar kazandırıyor. Bunun için özel bir çalışma yapıyor musun?</p><p>"Çocukluğumdan gelen bir şey. Çok iyi antrenörlerle çalışma fırsatı buldum. Benimle her zaman yakından ilgilendiler, bana bir şeyler öğretmeye çalıştılar. Onlar sayesinde bu ayaklara sahip olduğumu söyleyebilirim."</p>

Nesine TV'ye konuşan Marcao'nun açıklamaları şu şekilde: 

"ÇOK İYİ ANTRENÖRLERLE ÇALIŞMA FIRSATI BULDUM"

Avrupa'nın ayağı en iyi stoperlerinden birisin ve bu sana çok önemli artılar kazandırıyor. Bunun için özel bir çalışma yapıyor musun?

"Çocukluğumdan gelen bir şey. Çok iyi antrenörlerle çalışma fırsatı buldum. Benimle her zaman yakından ilgilendiler, bana bir şeyler öğretmeye çalıştılar. Onlar sayesinde bu ayaklara sahip olduğumu söyleyebilirim."

<p><strong>"NELSSON'U VE KENDİMİ SÖYLEYEBİLİRİM"</strong></p><p>Milli Takım'da Merih, Çağlar, Ozan Kabak gibi isimler var. Onları izliyor musun ve nasıl buluyorsun. Süper Lig'de sana göre iyi stoperler kimler?</p><p>"Üçü de çok kaliteli. İngiltere ve İtalya'da oynuyorlar. Çok güçlü ve kaliteli futbolcular. Türkiye Ligi için de Nelsson'u ve kendimi söyleyebilirim."</p>

"NELSSON'U VE KENDİMİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Milli Takım'da Merih, Çağlar, Ozan Kabak gibi isimler var. Onları izliyor musun ve nasıl buluyorsun. Süper Lig'de sana göre iyi stoperler kimler?

"Üçü de çok kaliteli. İngiltere ve İtalya'da oynuyorlar. Çok güçlü ve kaliteli futbolcular. Türkiye Ligi için de Nelsson'u ve kendimi söyleyebilirim."

<p><strong>"İDOLÜM DIONATAN TEIXEIRA"</strong></p><p>İdolün kim senin için?</p><p>"İdolüm ağabeyim (Dionatan Teixeira). Bizimle birlikte değil, hayatını kaybetti. Onu çok izledim, beraber çalışma fırsatım oldu. Sonuç olarak idolüm o."</p>

"İDOLÜM DIONATAN TEIXEIRA"

İdolün kim senin için?

"İdolüm ağabeyim (Dionatan Teixeira). Bizimle birlikte değil, hayatını kaybetti. Onu çok izledim, beraber çalışma fırsatım oldu. Sonuç olarak idolüm o."

<p><strong>"FENERBAHÇE MAÇI BİR KLASİK"</strong></p><p>Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nasıl olur?</p><p>"Bu bir klasik. Bizim için çok önemli bir maç. Oradaki son maçlarda iyi oynadık. Bu hafta da bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi hazırlandık, yine iyi bir sonuçla oradan çıkacağız."</p>

"FENERBAHÇE MAÇI BİR KLASİK"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nasıl olur?

"Bu bir klasik. Bizim için çok önemli bir maç. Oradaki son maçlarda iyi oynadık. Bu hafta da bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi hazırlandık, yine iyi bir sonuçla oradan çıkacağız."

<p><strong>"İKİSİNİ DE KAZANMAK İSTİYORUM"</strong></p><p>Marcao için Şampiyonlar Ligi mi yoksa Copa Libertadores mi?</p><p>"Benim için ikisi de yüzde elli diyebilirim. Güney Amerikalı olarak Libertadores'i kazanmak isterim. Şu an Avrupa'da oynayan bir oyuncu olarak Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmak isterim. İkisini de kazanmak istiyorum."</p>

"İKİSİNİ DE KAZANMAK İSTİYORUM"

Marcao için Şampiyonlar Ligi mi yoksa Copa Libertadores mi?

"Benim için ikisi de yüzde elli diyebilirim. Güney Amerikalı olarak Libertadores'i kazanmak isterim. Şu an Avrupa'da oynayan bir oyuncu olarak Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmak isterim. İkisini de kazanmak istiyorum."

<p><strong>"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"</strong></p><p>Transfer hakkında ne düşünüyorsun? Bir lig tercih etmek istesen hangi ligi tercih ederdin?</p><p>"Şu an Galatasaray'da mutluyum, buraya odaklanmış durumdayım. Tabii ki kontratımın sonuna yaklaştığımızda hem kulüp, hem benim için en iyi kararı vermeye çalışacağız. Şu an bu konuda böyle bir düşüncem yok."</p>

"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"

Transfer hakkında ne düşünüyorsun? Bir lig tercih etmek istesen hangi ligi tercih ederdin?

"Şu an Galatasaray'da mutluyum, buraya odaklanmış durumdayım. Tabii ki kontratımın sonuna yaklaştığımızda hem kulüp, hem benim için en iyi kararı vermeye çalışacağız. Şu an bu konuda böyle bir düşüncem yok."

<p><strong>"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"</strong></p><p>Derbi öncesi taraftara bir mesajın var mı?</p><p>"Biliyoruz yanımızda olamayacaklar bu maçta ama bize güçlü enerjilerini göndermelerini istiyoruz. O enerjiler sayesinde kazanmaya çalışacağız. Zor bir maç. Hem mental hem de oyun olarak zor olacak ama biz elimizden geleni yapacağız, elimizden gelen eforu göstererek."</p><p>Öte yandan, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon forma giydiği 34 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.&nbsp;</p>

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Derbi öncesi taraftara bir mesajın var mı?

"Biliyoruz yanımızda olamayacaklar bu maçta ama bize güçlü enerjilerini göndermelerini istiyoruz. O enerjiler sayesinde kazanmaya çalışacağız. Zor bir maç. Hem mental hem de oyun olarak zor olacak ama biz elimizden geleni yapacağız, elimizden gelen eforu göstererek."

Öte yandan, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon forma giydiği 34 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. 

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler