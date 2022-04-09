Marcao transferine dair konuştu: Şu anda Galatasaray'da mutluyum

Nesine TV'ye konuşan Marcao'nun açıklamaları şu şekilde:

"ÇOK İYİ ANTRENÖRLERLE ÇALIŞMA FIRSATI BULDUM"

Avrupa'nın ayağı en iyi stoperlerinden birisin ve bu sana çok önemli artılar kazandırıyor. Bunun için özel bir çalışma yapıyor musun?

"Çocukluğumdan gelen bir şey. Çok iyi antrenörlerle çalışma fırsatı buldum. Benimle her zaman yakından ilgilendiler, bana bir şeyler öğretmeye çalıştılar. Onlar sayesinde bu ayaklara sahip olduğumu söyleyebilirim."