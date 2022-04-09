Marcao transferine dair konuştu: Şu anda Galatasaray'da mutluyum
Nesine TV'ye konuşan Marcao'nun açıklamaları şu şekilde:
"ÇOK İYİ ANTRENÖRLERLE ÇALIŞMA FIRSATI BULDUM"
Avrupa'nın ayağı en iyi stoperlerinden birisin ve bu sana çok önemli artılar kazandırıyor. Bunun için özel bir çalışma yapıyor musun?
"Çocukluğumdan gelen bir şey. Çok iyi antrenörlerle çalışma fırsatı buldum. Benimle her zaman yakından ilgilendiler, bana bir şeyler öğretmeye çalıştılar. Onlar sayesinde bu ayaklara sahip olduğumu söyleyebilirim."
"NELSSON'U VE KENDİMİ SÖYLEYEBİLİRİM"
Milli Takım'da Merih, Çağlar, Ozan Kabak gibi isimler var. Onları izliyor musun ve nasıl buluyorsun. Süper Lig'de sana göre iyi stoperler kimler?
"Üçü de çok kaliteli. İngiltere ve İtalya'da oynuyorlar. Çok güçlü ve kaliteli futbolcular. Türkiye Ligi için de Nelsson'u ve kendimi söyleyebilirim."
"İKİSİNİ DE KAZANMAK İSTİYORUM"
Marcao için Şampiyonlar Ligi mi yoksa Copa Libertadores mi?
"Benim için ikisi de yüzde elli diyebilirim. Güney Amerikalı olarak Libertadores'i kazanmak isterim. Şu an Avrupa'da oynayan bir oyuncu olarak Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmak isterim. İkisini de kazanmak istiyorum."
"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"
Transfer hakkında ne düşünüyorsun? Bir lig tercih etmek istesen hangi ligi tercih ederdin?
"Şu an Galatasaray'da mutluyum, buraya odaklanmış durumdayım. Tabii ki kontratımın sonuna yaklaştığımızda hem kulüp, hem benim için en iyi kararı vermeye çalışacağız. Şu an bu konuda böyle bir düşüncem yok."
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Derbi öncesi taraftara bir mesajın var mı?
"Biliyoruz yanımızda olamayacaklar bu maçta ama bize güçlü enerjilerini göndermelerini istiyoruz. O enerjiler sayesinde kazanmaya çalışacağız. Zor bir maç. Hem mental hem de oyun olarak zor olacak ama biz elimizden geleni yapacağız, elimizden gelen eforu göstererek."
Öte yandan, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon forma giydiği 34 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.
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