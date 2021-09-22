Mario Balotelli ve Sergen Yalçın dünya basınında gündem oldu
Sporza, "Balotelli yine kendinden söz ettirdi. Beşiktaş'a karşı golünü atan İtalyan yıldız, 8 yıl önce kendisini 'beyinsiz' olarak nitelendiren rakip teknik direktör Sergen Yalçın'dan gol sevinciyle intikam aldı" derken, Digisport, "Mario Balotelli geri döndü! İtalyan golcü, golü kendisine 'beyni yok' diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yaptığı hareketle kutladı" diye yazdı.
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