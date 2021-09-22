Mario Balotelli ve Sergen Yalçın dünya basınında gündem oldu

Marca'da ise "Beşiktaş 3-0 öndeydi ve Balotelli'nin girmesiyle oyun beraberliğe geldi. Her zaman medyatik olan forvet skor 3-1'e geldiğinde oyuna dahil oldu. Adana Demirspor'u Balotelli'nin golü havaya soktu. Süpermario beraberlik için takım arkadaşlarını ateşledi" ifadeleri kullanıldı.