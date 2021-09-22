Mario Balotelli ve Sergen Yalçın dünya basınında gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2021 Çarşamba, 12:37
<p>Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan Süper Lig 6. hafta mücadelesinde takımının ikinci golünü atan Mario Balotelli'nin Beşiktaş kulübesinin önüne gelerek Sergen Yalçın'a yaptığı hareket ve yankıları dış basında gündem oldu.&nbsp;</p>

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan Süper Lig 6. hafta mücadelesinde takımının ikinci golünü atan Mario Balotelli'nin Beşiktaş kulübesinin önüne gelerek Sergen Yalçın'a yaptığı hareket ve yankıları dış basında gündem oldu. 

<p>Balotelli'nin yaptığı bu hareketin ardından maç sonu stad koridoları karıştı.&nbsp;</p>

Balotelli'nin yaptığı bu hareketin ardından maç sonu stad koridoları karıştı. 

<p>İngiliz gazetesi The Sun, Balotelli'nin attığı golden sonra 'Arsız bir sevinç gösterisinde bulunduğunu' yazdı. Haberin detayında ise "Balotelli, her zamanki numaralarını yaptı" ifadelerini kullandı.</p>

İngiliz gazetesi The Sun, Balotelli'nin attığı golden sonra 'Arsız bir sevinç gösterisinde bulunduğunu' yazdı. Haberin detayında ise "Balotelli, her zamanki numaralarını yaptı" ifadelerini kullandı.

<p>İngiliz Daily Mail gazetesi olayı, "Balotelli, Sergen Yalçın'a sataştı. Yalçın, Balotelli'nin LA Galaxy ile oynanan hazırlık maçında kaçırdığı golden sonra 'Bu çocuğun beyni yok' demişti" diye aktardı.</p>

İngiliz Daily Mail gazetesi olayı, "Balotelli, Sergen Yalçın'a sataştı. Yalçın, Balotelli'nin LA Galaxy ile oynanan hazırlık maçında kaçırdığı golden sonra 'Bu çocuğun beyni yok' demişti" diye aktardı.

<p>İtalyan basınından Calciomercato ise "Balotelli attığı golden sonra Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili 'Bu çocuğun beyni yok' cümlesine karşılık veren bir harekette bulundu" sözlerini kullandı.</p>

İtalyan basınından Calciomercato ise "Balotelli attığı golden sonra Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili 'Bu çocuğun beyni yok' cümlesine karşılık veren bir harekette bulundu" sözlerini kullandı.

<p>Tuttomercatoweb ise "Mario Balotelli'den Sergen Yalçın'a cevap. Sergen Yalçın'ın 'Beyni yok' cümlesine karşılık verdi" ifadelerini kullandı.</p>

Tuttomercatoweb ise "Mario Balotelli'den Sergen Yalçın'a cevap. Sergen Yalçın'ın 'Beyni yok' cümlesine karşılık verdi" ifadelerini kullandı.

<p>"Balotelli, goller ve kavga" başlığını kullanan Corriere dello Sport ise haberin detayında, "Süpermario'dan bir gol bir asist. Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor'dan sansasyonel bir geri dönüş. Finalde Balotelli'nin Sergen Yalçın'a hareketi sinirleri gerdi" ifadelerini kullanıldı.</p>

"Balotelli, goller ve kavga" başlığını kullanan Corriere dello Sport ise haberin detayında, "Süpermario'dan bir gol bir asist. Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor'dan sansasyonel bir geri dönüş. Finalde Balotelli'nin Sergen Yalçın'a hareketi sinirleri gerdi" ifadelerini kullanıldı.

<p>Marca'da ise "Beşiktaş 3-0 öndeydi ve Balotelli'nin girmesiyle oyun beraberliğe geldi. Her zaman medyatik olan forvet skor 3-1'e geldiğinde oyuna dahil oldu. Adana Demirspor'u Balotelli'nin golü havaya soktu. Süpermario beraberlik için takım arkadaşlarını ateşledi" ifadeleri kullanıldı.</p>

Marca'da ise "Beşiktaş 3-0 öndeydi ve Balotelli'nin girmesiyle oyun beraberliğe geldi. Her zaman medyatik olan forvet skor 3-1'e geldiğinde oyuna dahil oldu. Adana Demirspor'u Balotelli'nin golü havaya soktu. Süpermario beraberlik için takım arkadaşlarını ateşledi" ifadeleri kullanıldı.

<p>Sporza, "Balotelli yine kendinden söz ettirdi. Beşiktaş'a karşı golünü atan İtalyan yıldız, 8 yıl önce kendisini 'beyinsiz' olarak nitelendiren rakip teknik direktör Sergen Yalçın'dan gol sevinciyle intikam aldı" derken, Digisport, "Mario Balotelli geri döndü! İtalyan golcü, golü kendisine 'beyni yok' diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yaptığı hareketle kutladı" diye yazdı.</p>

Sporza, "Balotelli yine kendinden söz ettirdi. Beşiktaş'a karşı golünü atan İtalyan yıldız, 8 yıl önce kendisini 'beyinsiz' olarak nitelendiren rakip teknik direktör Sergen Yalçın'dan gol sevinciyle intikam aldı" derken, Digisport, "Mario Balotelli geri döndü! İtalyan golcü, golü kendisine 'beyni yok' diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yaptığı hareketle kutladı" diye yazdı.

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