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Sivas'ta, markette açılışa özel uygulanan indirim ve kampanyaları duyanlar, sabah saatlerinden itibaren izdihama neden oldu. Market önünde oluşan uzun kuyrukta, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe hiçe sayıldı. Sivas Valiliği kararı ile açılış iptal edilirken, işletme hakkında da tutanak düzenlendi.
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