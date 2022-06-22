Marmaris'te orman yangını sürüyor: CHP'li vekilden Kirişci'yi yalanlayan sözler

CHP'Lİ VEKİLDEN YALANLAMA: BÖLGEDEN BİLDİRDİ

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ise, Marmaris'te devam eden orman yangınına hâlâ etkin müdahale edilmediğini ileri sürdü. Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre Erbay, dün geceden beri yangın bölgesinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Gün ağardı ve yangına 20 helikopter ve 14 uçakla müdahale edilmiyor. Yangın çok geniş bir alana yayılmış durumda. Ancak maalesef Bakanların söylediği gibi 20 tane helikopter de yok 14 tane uçak da yok.

Dün geceden bu yana yangın bölgesindeyiz. Yangına gün ağarmasına rağmen sadece 4-5 tane helikopter müdahale ediyor. Ancak rüzgar bu şekilde devam ederse ve müdahale bu kadar kısıtlı kalırsa geçen sene yaşadığımız felaketi tekrar yaşarız. Bir an önce etkin bir şekilde etkin müdahale yapılmalıdır. Bütün Muğla'ya Marmaris'e geçmiş olsun. Şu ana kadar tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır.”