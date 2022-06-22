Marmaris'te orman yangını sürüyor: CHP'li vekilden Kirişci'yi yalanlayan sözler
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle ilerleme kaydeden yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. İlk belirlemelere göre, yangının 3 ayrı noktada aynı zamanda çıktığı belirtildi. Havanın kararmasıyla ilgili havadan müdahale durdurulurken, günün ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale yeniden başladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te etkili olan orman yangınını, Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti. Kirişci, Twitter hesabından yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Marmaris'teki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibarıyla 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" dedi.
HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ
Marmaris'te kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangına ilk dakikalardan itibaren helikopterle yapılan müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı.
Muğla orman ekipleri yangına müdahale ederken, bölgeye İzmir, Antalya ve Denizli'den de çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ 30 EV TAHLİYE EDİLDİ
Marmaris'in Bördübet bölgesinde dün saat 20.00'de kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangın 5 saati aşkın süredir devam ederken, alevler, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev, görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi. Marmaris yangınını söndürme çalışmalarına, Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 TOMA'nın da katıldığı, 12 takviye TOMA'nın ise söndürme çalışmalarına katılmak üzere çevre illerden yola çıktığı öğrenildi.
VALİLİK SON DURUMU PAYLAŞTI
Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili Muğla Valiliği tarafından son durum paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "21 Haziran 2022 Salı günü saat 20.00 sıralarında Marmaris ilçemiz Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan ekiplerce müdahalede bulunulmuştur. Havanın kararması nedeniyle yangına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile karadan müdahale devam etmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiş takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
YANGIN 200 HEKTAR ALANDA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Söndürme çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi alan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ekiplerin yoğun mücadele verdiğini belirterek, "Milletimize ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Sayın Süleyman Soylu Bakanımızla birlikte Ankara'da önce kendi merkezimizde, yangının başladığı saat 20.00'den itibaren, takip ettiğimiz hadiseyi bir yerinde görelim, inceleyelim, tespitlerimizı ona göre yapalım düşüncesiyle, önce Dalaman Havalimanı'na iniş yaptık, oradan da helikopterle yangın sahası üzerinde 1-2 tur yaptıktan sonra yangının olduğu yere yer araçlarıyla erişmeye çalıştık. Yaklaşık 200 hektarlık alanda meydana gelen yangın özellikle şu anda yer araçlarıyla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor" dedi.
"20 HELİKOPTER VE 14 UÇAK ÇALIŞMALARA KATILACAK" DENİLDİ
Bakan Kirişci, gün ağarmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçak ile söndürme çalışmalarına havadan destek sağlanacağı bilgisini paylaşarak, "Havanın kararmasıyla birlikte malesef hava araçlarımızı 45- 50 dakika gibi helikopterimizi uçurabildik. Sabah gün ağardığında 20 tane helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahaleye başlayacağız. Bu arada gerek arazöz, gerek dozer ve iş makinesi başta olmak üzere çok sayıda aracımızla ve de 1600'ün üzerinde insan kaynaklarımızla müdahalemizi sürdürüyoruz. Helikopterle yukardan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu ve ürkütücü bir manzara değildi" diye konuştu.
CHP'Lİ VEKİLDEN YALANLAMA: BÖLGEDEN BİLDİRDİ
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ise, Marmaris'te devam eden orman yangınına hâlâ etkin müdahale edilmediğini ileri sürdü. Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre Erbay, dün geceden beri yangın bölgesinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Gün ağardı ve yangına 20 helikopter ve 14 uçakla müdahale edilmiyor. Yangın çok geniş bir alana yayılmış durumda. Ancak maalesef Bakanların söylediği gibi 20 tane helikopter de yok 14 tane uçak da yok.
Dün geceden bu yana yangın bölgesindeyiz. Yangına gün ağarmasına rağmen sadece 4-5 tane helikopter müdahale ediyor. Ancak rüzgar bu şekilde devam ederse ve müdahale bu kadar kısıtlı kalırsa geçen sene yaşadığımız felaketi tekrar yaşarız. Bir an önce etkin bir şekilde etkin müdahale yapılmalıdır. Bütün Muğla'ya Marmaris'e geçmiş olsun. Şu ana kadar tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır.”
'YERLEŞİM YERLERİNE 4 KİLOMETRE MESAFE VAR'
Alevlerin tehdit ettiği yerleşim bölgeleri ile ilgili önlemlerin alındığını ifade eden Bakan Kirişci, "Sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3.5- 4 kilometrelik bir mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor" diye konuştu.
HAVADAN MÜDAHELE BAŞLADI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını gece boyunca devam etti. Havanın kararmasıyla ilgili havadan müdahale durdurulurken, günün ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale yeniden başladı.
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