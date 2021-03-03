4

Nasa/JPL-Caltech

Perseverance taşıdığı birçok gelişkin cihazla gezegenin jeolojik yapısı, atmosferi, çevre koşulları ile ilgili bilgi topluyor. Bu görüntü, aracın en yüksek noktasındaki kamera ile çekilmiş. Bu kamera aynı zamanda aracın gideceği yönü belirlemesine de yardım ediyor.