18 Şubat'ta Mars'a iniş yapan Perseverance, Kızıl Gezegen'de yaşam belirtileri aramaya devam ediyor. Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden muhteşem görüntüler gönderiyor.
NASA'nın uzay aracı Perseverance, yaklaşık yedi aylık bir yolculuğun ardınran 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.
Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden muhteşem görüntüler gönderiyor.
Jezero, Kızıl Gezegen'in ekvator çizgisinin biraz kuzeyinde bulunan ve çarpma etkisiyle oluşmuş 49 km çapında bir krater.
Araç, Mars'ta kalışı süresince, gezegenin jeolojik yapısını, geçmişte ikliminin nasıl olduğununu inceleyecek, kaya örnekleri toplayacak ve geçmiş yaşam izlerini araştıracak.
Üzerindeki ekipman sayesinde mikroskobik görüntü elde edebilen Perseverance'ın elde ettiği veriler Dünya'ya gönderilerek değerlendiriliyor.
Nasa/JPL-Caltech/UArizona
Mars'ın yörüngesindeki keşif aracının kaydettiği bu renkli görüntü inişten altı gün sonra çekilmiş. Perseverance ve iniş yeri görülüyor. Aracın iki yanındaki parlak bölgenin inişte kullanılan roketlerin etkisiyle temizlendiği görülüyor. Aracın önündeki ve arkasındaki koyu renkli çizgi ise araç için açılmış yol şeklinde görülüyor.
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