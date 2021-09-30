Marsilya ile Galatasaray yenişemedi! Marsilya 0 -0 Galatasaray

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 20:31
<p>Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya konuk oldu.&nbsp;</p>

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya konuk oldu. 

<p>Maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.</p>

Maçta gol sesi çıkmadı ve taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.

<p>Maçın 39. dakikasında tribünlerden sahaya atılan ses bombaları ve meşaleler sebebiyle oyun 8 dakika boyunca durdu.&nbsp;</p>

Maçın 39. dakikasında tribünlerden sahaya atılan ses bombaları ve meşaleler sebebiyle oyun 8 dakika boyunca durdu. 

<p>Karşılaşmadan önce de güvenlik görevlilerinin Galatasaray taraftarına müdahalede bulunduğu maçta, 90+4'te Saliba ile Diagne gırtlak gırtlağa birbirine girdi.&nbsp;</p>

Karşılaşmadan önce de güvenlik görevlilerinin Galatasaray taraftarına müdahalede bulunduğu maçta, 90+4'te Saliba ile Diagne gırtlak gırtlağa birbirine girdi. 

<p>Bu maçla beraber sarı-kırmızılılar gruptaki liderliğini korumayı başardı.</p><p>Galatasaray, 4 Ekim'de Lokomotiv Moskova ile oynayacak.</p>

Bu maçla beraber sarı-kırmızılılar gruptaki liderliğini korumayı başardı.

Galatasaray, 4 Ekim'de Lokomotiv Moskova ile oynayacak.

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