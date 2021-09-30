Marsilya'da Galatasaraylılar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 20:54
<p>UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak.</p>

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak.

<p>Karşılaşma öncesinde Vélodrome Stadı'nda bulunan Galatasaray taraftarına Fransız polisi müdahalede bulundu.</p>

Karşılaşma öncesinde Vélodrome Stadı'nda bulunan Galatasaray taraftarına Fransız polisi müdahalede bulundu.

<p>Marsilya - Galatasaray mücadelesi 22.00'de başlayacak.</p>

Marsilya - Galatasaray mücadelesi 22.00'de başlayacak.

<p>Galatasaray ilk maçta Lazio'yu yenerken, Marsilya deplasmanda Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalmıştı.</p>

Galatasaray ilk maçta Lazio'yu yenerken, Marsilya deplasmanda Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalmıştı.

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