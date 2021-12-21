MASFED Başkanı Aydın Erkoç açıkladı: Kurdaki düşüş araba fiyatlarına nasıl yansıyacak?

FİYATLARDA NE KADAR DÜŞÜŞ YAŞANIR?

300 bin TL'lik bir otomobilde 20-25 bin TL'ye kadar indirim uygulanabileceğini söyleyen Erkoç, "Bu düşüş 1 hafta ya da 10 günü bulur" dedi.

Türkiye'deki araçların yüzde 80'inin ithal araçlardan, yüzde 20'sinin ise montajı yapılan araçlardan oluştuğunu belirten Özkoç, "Kur yükseldikçe ÖTV de artıyor araçlarda. Kur düştükçe ÖTV de düşüyor. Çünkü devletimiz ithal olan araçları yani yurt dışından gelen araçları kura göre alıyor. İthal olan araçların fiyatı bu sebeple kura bağlı olarak düşüş yaşayacaktır" diye konuştu.