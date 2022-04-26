Maske zorunluluğu kaldırıldı: Toplu taşımada maske takmak zorunlu mu?

Pandemide son duruma ve vaka sayılarındaki düşüşe dair açıklamalar yapan Bakan Koca, şunları söyledi:

"Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız. Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.

Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz."