<p>TV8'de ekranlara gelen yarışma programı MasterChef devam ediyor. Programın dün akşam ekranlara gelen bölümüne Talha Enes Yıldız adlı yarışmacı damga vurdu.<br></p>
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TV8'de ekranlara gelen yarışma programı MasterChef devam ediyor. Programın dün akşam ekranlara gelen bölümüne Talha Enes Yıldız adlı yarışmacı damga vurdu.

<p>Yarışmaya Aydın'dan katılan 24 yaşındaki Talha Enes Yıldız, 32 kilo verdiğini söyledi ve ‘Şeflere güzel bir şekilde sunum yapacağımdan eminim’ diye konuştu.<br></p><p>MasterChef önlüğünü alacağına emin olduğunu dile getiren Yıldız, Erzurumlu olduğunu ve Pamukkale Üniversitesi İktisat bölümünü okuduğunu söyledi. Aşçılığa küçüklüğünden beri ilgili olduğunu şeflere aktardı.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Yarışmaya Aydın'dan katılan 24 yaşındaki Talha Enes Yıldız, 32 kilo verdiğini söyledi ve ‘Şeflere güzel bir şekilde sunum yapacağımdan eminim’ diye konuştu.

MasterChef önlüğünü alacağına emin olduğunu dile getiren Yıldız, Erzurumlu olduğunu ve Pamukkale Üniversitesi İktisat bölümünü okuduğunu söyledi. Aşçılığa küçüklüğünden beri ilgili olduğunu şeflere aktardı.

<p>Jürilere Bonfile Cafe De Paris yapacağını ve patates kızartmasıyla sunacağını söyleyen Yıldız kendi yaptığı dondurmayı da sunacağını ifade etti. Bunun ardından jüriler "Hangisinin tadına bakacağız?" diye sitem etti.<br></p><p>Medyaradar'ın haberine göre; Yıldız yemeği hazırlama aşamasına geçtiğinde Danilo Şef, bonfileyi neden burada pişirmediğini sordu. Böylece yarışmacının bonfileyi arkada pişirip jüri karşısına çıktığı anlaşıldı.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Jürilere Bonfile Cafe De Paris yapacağını ve patates kızartmasıyla sunacağını söyleyen Yıldız kendi yaptığı dondurmayı da sunacağını ifade etti. Bunun ardından jüriler "Hangisinin tadına bakacağız?" diye sitem etti.

Medyaradar'ın haberine göre; Yıldız yemeği hazırlama aşamasına geçtiğinde Danilo Şef, bonfileyi neden burada pişirmediğini sordu. Böylece yarışmacının bonfileyi arkada pişirip jüri karşısına çıktığı anlaşıldı.

<p>Çok geçmeden Mehmet Şef "Patatesi de mi kızarttın?" diye sorunca Yıldız, "Özür dilerim yanlış yaptıysam" dedi. Ardından Somer Şef "Eti pişirip mi geldin?" sorusunu yöneltti. Mehmet Şef ise "Eti içerde tabağa koyup elinle alıp gelseydin" dedi.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Çok geçmeden Mehmet Şef "Patatesi de mi kızarttın?" diye sorunca Yıldız, "Özür dilerim yanlış yaptıysam" dedi. Ardından Somer Şef "Eti pişirip mi geldin?" sorusunu yöneltti. Mehmet Şef ise "Eti içerde tabağa koyup elinle alıp gelseydin" dedi.

<p>Yıldız yemeği hazırlarken Danilo Şef "Talhacım keşke eti ısıtsaydın soğuk olmadı mı?" diye sitem etti. Süre bittiğinde yemeğin tadına bakmaya giden Danilo Şef dondurmayı beğendiğini ve bonfile yerine dondurmayı sunsaydı daha doğru olacağını söyledi. Dondurmadan bir kaşık alan Danilo Şef sonrasında ise kaşığı fırlattı. Şefler yemekleri tattıktan sonra oylama sürecine geçildi.<br></p>
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Yıldız yemeği hazırlarken Danilo Şef "Talhacım keşke eti ısıtsaydın soğuk olmadı mı?" diye sitem etti. Süre bittiğinde yemeğin tadına bakmaya giden Danilo Şef dondurmayı beğendiğini ve bonfile yerine dondurmayı sunsaydı daha doğru olacağını söyledi. Dondurmadan bir kaşık alan Danilo Şef sonrasında ise kaşığı fırlattı. Şefler yemekleri tattıktan sonra oylama sürecine geçildi.

<p>Danilo Şef kızgınlığını anlatacak kadar Türkçe bilmediğini söyleyerek konuşmayı Mehmet Şef'e pasladı. Mehmet Şef ise, Yıldız'ın eti arkada pişirmesinin sıkıntı olduğunu söyledi.&nbsp;<br></p>
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Danilo Şef kızgınlığını anlatacak kadar Türkçe bilmediğini söyleyerek konuşmayı Mehmet Şef'e pasladı. Mehmet Şef ise, Yıldız'ın eti arkada pişirmesinin sıkıntı olduğunu söyledi. 

<p>Ardından açıklama yapan Danilo Şef, et ve patatesin soğuk olduğunu söyleyerek ‘hayır’ dedi. Jürilerden 3 hayır alan Yıldız gözyaşlarına boğuldu.</p>
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Ardından açıklama yapan Danilo Şef, et ve patatesin soğuk olduğunu söyleyerek ‘hayır’ dedi. Jürilerden 3 hayır alan Yıldız gözyaşlarına boğuldu.

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