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Jürilere Bonfile Cafe De Paris yapacağını ve patates kızartmasıyla sunacağını söyleyen Yıldız kendi yaptığı dondurmayı da sunacağını ifade etti. Bunun ardından jüriler "Hangisinin tadına bakacağız?" diye sitem etti.



Medyaradar'ın haberine göre; Yıldız yemeği hazırlama aşamasına geçtiğinde Danilo Şef, bonfileyi neden burada pişirmediğini sordu. Böylece yarışmacının bonfileyi arkada pişirip jüri karşısına çıktığı anlaşıldı.

