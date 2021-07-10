Yarışmaya Aydın'dan katılan 24 yaşındaki Talha Enes Yıldız, 32 kilo verdiğini söyledi ve ‘Şeflere güzel bir şekilde sunum yapacağımdan eminim’ diye konuştu.
MasterChef önlüğünü alacağına emin olduğunu dile getiren Yıldız, Erzurumlu olduğunu ve Pamukkale Üniversitesi İktisat bölümünü okuduğunu söyledi. Aşçılığa küçüklüğünden beri ilgili olduğunu şeflere aktardı.
Jürilere Bonfile Cafe De Paris yapacağını ve patates kızartmasıyla sunacağını söyleyen Yıldız kendi yaptığı dondurmayı da sunacağını ifade etti. Bunun ardından jüriler "Hangisinin tadına bakacağız?" diye sitem etti.
Medyaradar'ın haberine göre; Yıldız yemeği hazırlama aşamasına geçtiğinde Danilo Şef, bonfileyi neden burada pişirmediğini sordu. Böylece yarışmacının bonfileyi arkada pişirip jüri karşısına çıktığı anlaşıldı.
Yıldız yemeği hazırlarken Danilo Şef "Talhacım keşke eti ısıtsaydın soğuk olmadı mı?" diye sitem etti. Süre bittiğinde yemeğin tadına bakmaya giden Danilo Şef dondurmayı beğendiğini ve bonfile yerine dondurmayı sunsaydı daha doğru olacağını söyledi. Dondurmadan bir kaşık alan Danilo Şef sonrasında ise kaşığı fırlattı. Şefler yemekleri tattıktan sonra oylama sürecine geçildi.
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