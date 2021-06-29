<p>Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de ilk tur elemeleri ekrana gelmeye başladı.</p>
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Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de ilk tur elemeleri ekrana gelmeye başladı.

<p>MasterChef Türkiye yeni bölümünde ilk turu geçme mücadelesi için şeflerin karşısına çıkan Rüstem Kömürcü, şeflerin yemeğini tatmalarının ardından fenalaştı.</p>
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MasterChef Türkiye yeni bölümünde ilk turu geçme mücadelesi için şeflerin karşısına çıkan Rüstem Kömürcü, şeflerin yemeğini tatmalarının ardından fenalaştı.

<p>"Kendimi iyi hissetmiyorum" diyen yarışmacı güçlükle tezgaha tutunarak ayakta kalmaya çalıştı.</p>
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"Kendimi iyi hissetmiyorum" diyen yarışmacı güçlükle tezgaha tutunarak ayakta kalmaya çalıştı.

<p>Yere düşmek üzere olan Rüstem Kömürcü'nün kollarına girerek tutan şefler stüdyoya sağlık ekiplerini çağırdı.</p>
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Yere düşmek üzere olan Rüstem Kömürcü'nün kollarına girerek tutan şefler stüdyoya sağlık ekiplerini çağırdı.

<p>Sağlık ekibinin müdahalesinden sonra kendine gelen yarışmacı "Tavaya sosu koyduğumda elim titriyordu. Başım döndü gözlerim karardı bir anda. Bir şey hatırlamadım o an" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.</p><p>Bir süre sonra iyileşen yarışmacı şeflerin kararıyla bir üst tura çıkamadı. Somer Sivrioğlu yarışmacıdan seneye tekrar katılmasını istedi.</p>
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Sağlık ekibinin müdahalesinden sonra kendine gelen yarışmacı "Tavaya sosu koyduğumda elim titriyordu. Başım döndü gözlerim karardı bir anda. Bir şey hatırlamadım o an" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Bir süre sonra iyileşen yarışmacı şeflerin kararıyla bir üst tura çıkamadı. Somer Sivrioğlu yarışmacıdan seneye tekrar katılmasını istedi.

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