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Sağlık ekibinin müdahalesinden sonra kendine gelen yarışmacı "Tavaya sosu koyduğumda elim titriyordu. Başım döndü gözlerim karardı bir anda. Bir şey hatırlamadım o an" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Bir süre sonra iyileşen yarışmacı şeflerin kararıyla bir üst tura çıkamadı. Somer Sivrioğlu yarışmacıdan seneye tekrar katılmasını istedi.