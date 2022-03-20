Megastar zamana meydan okuyor: İşte unutulmayan 10 Tarkan şarkısı
Türkçe popa damga vuran Megastar Tarkan'ın diskografisi uzun, 90’ların başından günümüze yaklaşık 30 yıllık müzik kariyerinde unutulmayan eserlere imza attı.
Tüm dünyaya adını duyuran Tarkan'ın en sevilen ve zamana meydan okuyan şarkıları, Megastar'ın Sezen Aksu, Ozan Çolakoğlu ve Yıldız Tilbe gibi önemli isimlerle yaptığı işbirlikleri sonucu ortaya çıktı.
HEPSİ SENİN Mİ? (1994)
Başkası olma, kendin ol
Böyle çok daha güzelsin
Ya gel bana sahici sahici
Ya da anca gidersin
Tarkan, Türkiye’nin en dikkat çekici popstarlarından biri olduğunu 1994 yılında yayınladığı Aacayipsin albümüyle kanıtladı.
Bu albümde, Pop’un Kraliçesi Sezen Aksu’nun da katkıları vardı.
“Hepsi Senin Mi?” bir Sezen Aksu şarkısı, Aacayipsin’de Ozan Çolakoğlu, Ümit Sayın, Rıza Erekli gibi yetenekli müzik insanları yer aldı.
“Şıkıdım” adıyla da bilinen bu şarkının pek çok versiyonu oldu.1999’da bu isimle Belçika, Fransa, İsviçre, Almanya listelerine girdi.
KIŞ GÜNEŞİ (1994)
Yanlış zaman, yanlış insan
Tutunmak imkansız
Bıktım yamalı sevdalardan
Yanlış bahar
Kış güneşi
Yoruldum her bulduğumda kaybetmekten seni
Kıyamete kadar kapattım kalbimi
Sözleri Yıldız Tilbe imzalı olan bu şarkı önce daha alaturka tınılarla kaydedildi; ancak Ozan Çolakoğlu, albümün vizyonuna uymadığı gerekçesiyle bu versiyonu rafa kaldırarak bugünkü halini Tarkan’a dinletti ve Tarkan bu versiyonu albüme almaya karar verdi.
ÖLÜRÜM SANA (1997)
O da benim gibi gözü kara belli
Serserim deli dolu terelelli
Bu aşk bizi yola getirmeli
Ölürüm sana
Ölürüm sana ölürüm şşşt zilli
Tarkan’ın en iyi albümlerinden biri olarak kabul edilen üçüncü albümüne de ismini veren “Ölürüm Sana”nın klibi New York’ta çekildi ve cesur sahneleriyle akıllarda yer etti. Daha rock ve elektronik bir sound’un pop sound’una yedirildiği bu albümde “İkimizin Yerine”, “Kır Zincirlerini”, “İnci Tanem” gibi şarkılar var.
HÜP (2001)
El üstünde tutarım seni
Dizimde uyuturum seni
Kalbimin sarayları senin
Ben seni yaşatırım seni
Tut kolumdan çek götür beni
Hüüüp diye içine çek beni
Tarkan’ın, Nazan Öncel ile işbirliği yaptığı dönemdeki en dikkat çekici şarkılarından biri “Hüp”.
Ferzan Özpetek imzalı kısa film tadındaki klibi unutulmazlar arasında yerini aldı. Sinemis Candemir’in başrolde olduğu klipte Serra Yılmaz gibi aktrisler de oynuyor.
BİR OLURUZ YOLUNDA (2002)
Arar buluruz izini
Bilirsin zır deliyiz biz
Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz
Bir oluruz yolunda
Haydi bastır gönüller coşsun
O kupalar sana helal
Al gel de buralar bayram olsun
Milli Takımın bugüne kadar en sevilen marşlarından birini Tarkan yaptı.
Şarkı, Tarkan’ın “Taş” şarkısından uyarlandı. 2002 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye’ye destek olmak için yayınlandı.
DUDU (2003)
Çiçek gibi tazecik
Kıymetli bi tanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri
Lıkır lıkır içmeli
Gözleri derya deniz
Tarkan’ın ilk EP’si 2003 yılında yayınlandı.
Nazan Öncel’le işbirliği devam eden Tarkan, bu EP’de “Gülümse Kaderine”, “Bu Şarkılar da Olmasa” gibi şarkılarının yanı sıra Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım”ını da söyledi.
ÖP (2010)
Ben o şelale saçlara
O ay o hilal kaşlara
O süzme bal dudaklara
Öp öp öp öp doyamadım
"Adımı Kalbine Yaz" albümü, sanatçının hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.
“Öp” klibi 10 ayrı mekanda çekildi ve klipte 130’dan fazla insan rol aldı. "Adımı Kalbine Yaz" içinde Aysel Gürel’in son şarkısı “Sevdanın Son Vuruşu”, “İşim Olmaz”, “Acımayacak” gibi birbirinden başarılı şarkılar vardı.
AŞK GİTTİ BİZDEN (2012)
Önce sen, sonra ben
Kaydık yıldız gibi gökyüzünden
Bir türlü tutturamadık
Ve aşk gitti bizden
Tarkan, yıllarca birlikte çalıştığı Ozan Çolakoğlu’nun albümü için 2012’nin haziran ayında “Aşk Gitti Bizden” single’ını yayınladı.
“Aşk Gitti Bizden”in söz ve müziğinde yine kendi imzası var.
YOLLA (2017)
Yolla yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Megastarın olgunluk döneminde ortaya çıkan “Yolla” şarkısı, Tarkan’ın 2017’de yayınlanan son albümü 10’da yer alıyor.
Sözleri kendisine, müziği Ozan Çolakoğlu’na ait olan “Yolla” çok sevildi ve klipten görüntüler sosyal medyada “meme” olarak da viralleşti.
“Yolla” dışında 10 albümünde “Çok Ağladım”, “Kedi Gibi”, “Çay Simit” gibi şarkılar da beğenildi.
GEÇÇEK (2022)
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek, geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh, oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Tarkan, son olarak "Geççek" isimli şarkısıyla gündeme damga vurdu.
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