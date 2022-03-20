Megastar zamana meydan okuyor: İşte unutulmayan 10 Tarkan şarkısı

HEPSİ SENİN Mİ? (1994)

Başkası olma, kendin ol

Böyle çok daha güzelsin

Ya gel bana sahici sahici

Ya da anca gidersin

Tarkan, Türkiye’nin en dikkat çekici popstarlarından biri olduğunu 1994 yılında yayınladığı Aacayipsin albümüyle kanıtladı.

Bu albümde, Pop’un Kraliçesi Sezen Aksu’nun da katkıları vardı.

“Hepsi Senin Mi?” bir Sezen Aksu şarkısı, Aacayipsin’de Ozan Çolakoğlu, Ümit Sayın, Rıza Erekli gibi yetenekli müzik insanları yer aldı.

“Şıkıdım” adıyla da bilinen bu şarkının pek çok versiyonu oldu.1999’da bu isimle Belçika, Fransa, İsviçre, Almanya listelerine girdi.