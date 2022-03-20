Megastar zamana meydan okuyor: İşte unutulmayan 10 Tarkan şarkısı

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2022 Pazar, 14:13
<p>Türkçe popa damga vuran <strong>Megastar Tarkan'ın</strong> diskografisi uzun,&nbsp;90’ların başından günümüze yaklaşık 30 yıllık müzik kariyerinde unutulmayan eserlere imza attı.</p><p>Tüm dünyaya adını duyuran Tarkan'ın <strong>en sevilen ve zamana meydan okuyan şarkıları,</strong> Megastar'ın <strong>Sezen Aksu, Ozan Çolakoğlu </strong>ve<strong> Yıldız Tilbe</strong> gibi önemli isimlerle yaptığı işbirlikleri sonucu ortaya çıktı.</p>

Türkçe popa damga vuran Megastar Tarkan'ın diskografisi uzun, 90’ların başından günümüze yaklaşık 30 yıllık müzik kariyerinde unutulmayan eserlere imza attı.

Tüm dünyaya adını duyuran Tarkan'ın en sevilen ve zamana meydan okuyan şarkıları, Megastar'ın Sezen Aksu, Ozan Çolakoğlu ve Yıldız Tilbe gibi önemli isimlerle yaptığı işbirlikleri sonucu ortaya çıktı.

<p><strong>HEPSİ SENİN Mİ? (1994)</strong></p><p><em>Başkası olma, kendin ol</em></p><p><em>Böyle çok daha güzelsin</em></p><p><em>Ya gel bana sahici sahici</em></p><p><em>Ya da anca gidersin&nbsp;</em></p><p>Tarkan, Türkiye’nin en dikkat çekici popstarlarından biri olduğunu <strong>1994 yılında yayınladığı Aacayipsin</strong> albümüyle kanıtladı.&nbsp;</p><p>Bu albümde, <strong>Pop’un Kraliçesi Sezen Aksu’nun da katkıları vardı.&nbsp;</strong></p><p>“Hepsi Senin Mi?” bir Sezen Aksu şarkısı, Aacayipsin’de <em>Ozan Çolakoğlu, Ümit Sayın, Rıza Erekli</em> gibi yetenekli müzik insanları yer aldı.&nbsp;</p><p><strong>“Şıkıdım”</strong> adıyla da bilinen bu şarkının pek çok versiyonu oldu.1999’da bu isimle Belçika, Fransa, İsviçre, Almanya listelerine girdi.&nbsp;</p>

HEPSİ SENİN Mİ? (1994)

Başkası olma, kendin ol

Böyle çok daha güzelsin

Ya gel bana sahici sahici

Ya da anca gidersin 

Tarkan, Türkiye’nin en dikkat çekici popstarlarından biri olduğunu 1994 yılında yayınladığı Aacayipsin albümüyle kanıtladı. 

Bu albümde, Pop’un Kraliçesi Sezen Aksu’nun da katkıları vardı. 

“Hepsi Senin Mi?” bir Sezen Aksu şarkısı, Aacayipsin’de Ozan Çolakoğlu, Ümit Sayın, Rıza Erekli gibi yetenekli müzik insanları yer aldı. 

“Şıkıdım” adıyla da bilinen bu şarkının pek çok versiyonu oldu.1999’da bu isimle Belçika, Fransa, İsviçre, Almanya listelerine girdi. 

<p><strong>KIŞ GÜNEŞİ (1994)&nbsp;</strong></p><p><em>Yanlış zaman, yanlış insan</em></p><p><em>Tutunmak imkansız</em></p><p><em>Bıktım yamalı sevdalardan</em></p><p><em>Yanlış bahar</em></p><p><em>Kış güneşi</em></p><p><em>Yoruldum her bulduğumda kaybetmekten seni</em></p><p><em>Kıyamete kadar kapattım kalbimi</em></p><p>Sözleri Yıldız Tilbe imzalı olan bu şarkı önce daha alaturka tınılarla kaydedildi; ancak Ozan Çolakoğlu, albümün vizyonuna uymadığı gerekçesiyle bu versiyonu rafa kaldırarak bugünkü halini Tarkan’a dinletti ve Tarkan bu versiyonu albüme almaya karar verdi.&nbsp;</p>

KIŞ GÜNEŞİ (1994) 

Yanlış zaman, yanlış insan

Tutunmak imkansız

Bıktım yamalı sevdalardan

Yanlış bahar

Kış güneşi

Yoruldum her bulduğumda kaybetmekten seni

Kıyamete kadar kapattım kalbimi

Sözleri Yıldız Tilbe imzalı olan bu şarkı önce daha alaturka tınılarla kaydedildi; ancak Ozan Çolakoğlu, albümün vizyonuna uymadığı gerekçesiyle bu versiyonu rafa kaldırarak bugünkü halini Tarkan’a dinletti ve Tarkan bu versiyonu albüme almaya karar verdi. 

<p><strong>ÖLÜRÜM SANA (1997)</strong></p><p><em>O da benim gibi gözü kara belli</em></p><p><em>Serserim deli dolu terelelli</em></p><p><em>Bu aşk bizi yola getirmeli</em></p><p><em>Ölürüm sana</em></p><p><em>Ölürüm sana ölürüm şşşt zilli</em></p><p>Tarkan’ın en iyi albümlerinden biri olarak kabul edilen üçüncü albümüne de ismini veren “Ölürüm Sana”nın klibi New York’ta çekildi ve cesur sahneleriyle akıllarda yer etti. Daha rock ve elektronik bir sound’un pop sound’una yedirildiği bu albümde “İkimizin Yerine”, “Kır Zincirlerini”, “İnci Tanem” gibi şarkılar var.&nbsp;</p>

ÖLÜRÜM SANA (1997)

O da benim gibi gözü kara belli

Serserim deli dolu terelelli

Bu aşk bizi yola getirmeli

Ölürüm sana

Ölürüm sana ölürüm şşşt zilli

Tarkan’ın en iyi albümlerinden biri olarak kabul edilen üçüncü albümüne de ismini veren “Ölürüm Sana”nın klibi New York’ta çekildi ve cesur sahneleriyle akıllarda yer etti. Daha rock ve elektronik bir sound’un pop sound’una yedirildiği bu albümde “İkimizin Yerine”, “Kır Zincirlerini”, “İnci Tanem” gibi şarkılar var. 

<p><strong>HÜP (2001)&nbsp;</strong></p><p><em>El üstünde tutarım seni</em></p><p><em>Dizimde uyuturum seni</em></p><p><em>Kalbimin sarayları senin</em></p><p><em>Ben seni yaşatırım seni</em></p><p><em>Tut kolumdan çek götür beni</em></p><p><em>Hüüüp diye içine çek beni</em></p><p><strong>Tarkan’ın, Nazan Öncel ile işbirliği yaptığı dönemdeki en dikkat çekici şarkılarından biri “Hüp”.&nbsp;</strong></p><p><strong>Ferzan Özpetek imzalı kısa film tadındaki klibi unutulmazlar arasında yerini aldı.</strong> Sinemis Candemir’in başrolde olduğu klipte Serra Yılmaz gibi aktrisler de oynuyor.&nbsp;</p>

HÜP (2001) 

El üstünde tutarım seni

Dizimde uyuturum seni

Kalbimin sarayları senin

Ben seni yaşatırım seni

Tut kolumdan çek götür beni

Hüüüp diye içine çek beni

Tarkan’ın, Nazan Öncel ile işbirliği yaptığı dönemdeki en dikkat çekici şarkılarından biri “Hüp”. 

Ferzan Özpetek imzalı kısa film tadındaki klibi unutulmazlar arasında yerini aldı. Sinemis Candemir’in başrolde olduğu klipte Serra Yılmaz gibi aktrisler de oynuyor. 

<p><strong>BİR OLURUZ YOLUNDA (2002)&nbsp;</strong></p><p><em>Arar buluruz izini</em></p><p><em>Bilirsin zır deliyiz biz</em></p><p><em>Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz</em></p><p><em>Bir oluruz yolunda</em></p><p><em>Haydi bastır gönüller coşsun</em></p><p><em>O kupalar sana helal</em></p><p><em>Al gel de buralar bayram olsun</em></p><p><strong>Milli Takımın bugüne kadar en sevilen marşlarından birini Tarkan yaptı.&nbsp;</strong></p><p><em>Şarkı, Tarkan’ın “Taş” şarkısından uyarlandı. 2002 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye’ye destek olmak için yayınlandı.</em></p>

BİR OLURUZ YOLUNDA (2002) 

Arar buluruz izini

Bilirsin zır deliyiz biz

Hem yazında hem kışında nerde olsan seninleyiz

Bir oluruz yolunda

Haydi bastır gönüller coşsun

O kupalar sana helal

Al gel de buralar bayram olsun

Milli Takımın bugüne kadar en sevilen marşlarından birini Tarkan yaptı. 

Şarkı, Tarkan’ın “Taş” şarkısından uyarlandı. 2002 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye’ye destek olmak için yayınlandı.

<p><strong>DUDU (2003)&nbsp;</strong></p><p><em>Çiçek gibi tazecik</em></p><p><em>Kıymetli bi tanecik</em></p><p><em>Ana sütü gibi tertemiz</em></p><p><em>Dudu dudu dilleri</em></p><p><em>Lıkır lıkır içmeli</em></p><p><em>Gözleri derya deniz</em></p><p><strong>Tarkan’ın ilk EP’si 2003 yılında yayınlandı.</strong></p><p>Nazan Öncel’le işbirliği devam eden Tarkan, bu EP’de “Gülümse Kaderine”, “Bu Şarkılar da Olmasa” gibi şarkılarının yanı sıra Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım”ını da söyledi.&nbsp;</p>

DUDU (2003) 

Çiçek gibi tazecik

Kıymetli bi tanecik

Ana sütü gibi tertemiz

Dudu dudu dilleri

Lıkır lıkır içmeli

Gözleri derya deniz

Tarkan’ın ilk EP’si 2003 yılında yayınlandı.

Nazan Öncel’le işbirliği devam eden Tarkan, bu EP’de “Gülümse Kaderine”, “Bu Şarkılar da Olmasa” gibi şarkılarının yanı sıra Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım”ını da söyledi. 

<p><strong>ÖP (2010)</strong></p><p><em>Ben o şelale saçlara</em></p><p><em>O ay o hilal kaşlara</em></p><p><em>O süzme bal dudaklara</em></p><p><em>Öp öp öp öp doyamadım</em></p><p><em>"Adımı Kalbine Yaz"</em> albümü, sanatçının hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.&nbsp;</p><p>“Öp” klibi 10 ayrı mekanda çekildi ve klipte 130’dan fazla insan rol aldı. "Adımı Kalbine Yaz" içinde <strong>Aysel Gürel’in son şarkısı “Sevdanın Son Vuruşu”</strong>, “İşim Olmaz”, “Acımayacak” gibi birbirinden başarılı şarkılar vardı.</p>

ÖP (2010)

Ben o şelale saçlara

O ay o hilal kaşlara

O süzme bal dudaklara

Öp öp öp öp doyamadım

"Adımı Kalbine Yaz" albümü, sanatçının hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. 

“Öp” klibi 10 ayrı mekanda çekildi ve klipte 130’dan fazla insan rol aldı. "Adımı Kalbine Yaz" içinde Aysel Gürel’in son şarkısı “Sevdanın Son Vuruşu”, “İşim Olmaz”, “Acımayacak” gibi birbirinden başarılı şarkılar vardı.

<p><strong>AŞK GİTTİ BİZDEN (2012)&nbsp;</strong></p><p><em>Önce sen, sonra ben</em></p><p><em>Kaydık yıldız gibi gökyüzünden</em></p><p><em>Bir türlü tutturamadık</em></p><p><em>Ve aşk gitti bizden</em></p><p>Tarkan, yıllarca birlikte çalıştığı Ozan Çolakoğlu’nun albümü için 2012’nin haziran ayında “Aşk Gitti Bizden” single’ını yayınladı.&nbsp;</p><p><em>“Aşk Gitti Bizden”</em>in söz ve müziğinde yine kendi imzası var.&nbsp;</p>

AŞK GİTTİ BİZDEN (2012) 

Önce sen, sonra ben

Kaydık yıldız gibi gökyüzünden

Bir türlü tutturamadık

Ve aşk gitti bizden

Tarkan, yıllarca birlikte çalıştığı Ozan Çolakoğlu’nun albümü için 2012’nin haziran ayında “Aşk Gitti Bizden” single’ını yayınladı. 

“Aşk Gitti Bizden”in söz ve müziğinde yine kendi imzası var. 

<p><strong>YOLLA (2017)&nbsp;</strong></p><p><em>Yolla yolla kaderim yolla</em></p><p><em>Acıları bana yolla</em></p><p><em>Ne de olsa</em></p><p><em>Dert babasıyım ya ben</em></p><p>Megastarın olgunluk döneminde ortaya çıkan “Yolla” şarkısı, Tarkan’ın 2017’de yayınlanan son albümü 10’da yer alıyor.&nbsp;</p><p>Sözleri kendisine, müziği Ozan Çolakoğlu’na ait olan “Yolla” çok sevildi ve klipten görüntüler sosyal medyada “meme” olarak da viralleşti.&nbsp;</p><p><em>“Yolla” dışında 10 albümünde “Çok Ağladım”, “Kedi Gibi”, “Çay Simit” gibi şarkılar da beğenildi.&nbsp;</em></p>

YOLLA (2017) 

Yolla yolla kaderim yolla

Acıları bana yolla

Ne de olsa

Dert babasıyım ya ben

Megastarın olgunluk döneminde ortaya çıkan “Yolla” şarkısı, Tarkan’ın 2017’de yayınlanan son albümü 10’da yer alıyor. 

Sözleri kendisine, müziği Ozan Çolakoğlu’na ait olan “Yolla” çok sevildi ve klipten görüntüler sosyal medyada “meme” olarak da viralleşti. 

“Yolla” dışında 10 albümünde “Çok Ağladım”, “Kedi Gibi”, “Çay Simit” gibi şarkılar da beğenildi. 

<p><strong>GEÇÇEK (2022)</strong></p><p><em>Düştük evet ama kalkmadık mı?</em></p><p><em>Biz hep hayata meydan okumadık mı?</em></p><p><em>Sen ferah tut içini</em></p><p><em>Biz neleri atlatmadık ki</em></p><p><em>Geççek, geççek elbet bu da geççek</em></p><p><em>Gör bak umudun gününü gün etçek</em></p><p><em>Oh, oh zilleri takıp oynıycaz o zaman</em></p><p><em>O çiçekten günler çok yakın inan</em></p><p><strong>Tarkan, son olarak "Geççek" isimli şarkısıyla gündeme damga vurdu.</strong></p>

GEÇÇEK (2022)

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek, geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh, oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Tarkan, son olarak "Geççek" isimli şarkısıyla gündeme damga vurdu.

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