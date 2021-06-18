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"Herkes, Sağlık Bakanlığı'ndan aşı oranları, aşı ile ilgili bilgler bekliyor... Fakat, Sağlık Bakanlığı'ndan beklenmesi gereken en önemli bilgi Delta varyantı ne kadar?" diye konuşan Ceyhan, "İki ay önce Sayın Bakan 5 tane Hindistan varyantı tespit ettik dedi ve iki aydır hiçbir bilgi yok" ifadelerini kullandı.
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