<p>Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk televizyonunda, <strong>'dördüncü dalga'</strong>ya ilişkin açıklamalarda bulundu.<br></p>
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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk televizyonunda, 'dördüncü dalga'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

<p><strong>"Sonbahara kadar toplumun yüzde 70-75'ini aşılamadan girerseniz dördüncü dalga kaçınılmaz"</strong> diyen Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması gereken en önemli bilginin <strong>'Delta Varyantı'</strong>nın Türkiye'deki yayılım oranı olduğunu söyledi.<br></p>
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"Sonbahara kadar toplumun yüzde 70-75'ini aşılamadan girerseniz dördüncü dalga kaçınılmaz" diyen Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması gereken en önemli bilginin 'Delta Varyantı'nın Türkiye'deki yayılım oranı olduğunu söyledi.

<p><strong>"Herkes, Sağlık Bakanlığı'ndan aşı oranları, aşı ile ilgili bilgler bekliyor... Fakat, Sağlık Bakanlığı'ndan beklenmesi gereken en önemli bilgi Delta varyantı ne kadar?"</strong> diye konuşan Ceyhan, <strong>"İki ay önce Sayın Bakan 5 tane Hindistan varyantı tespit ettik dedi ve iki aydır hiçbir bilgi yok"</strong> ifadelerini kullandı.<br></p>
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"Herkes, Sağlık Bakanlığı'ndan aşı oranları, aşı ile ilgili bilgler bekliyor... Fakat, Sağlık Bakanlığı'ndan beklenmesi gereken en önemli bilgi Delta varyantı ne kadar?" diye konuşan Ceyhan, "İki ay önce Sayın Bakan 5 tane Hindistan varyantı tespit ettik dedi ve iki aydır hiçbir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

<p>Ceyhan, <strong>"Dördüncü dalga riskini belirleyen birinci faktör, delta varyantının sizdeki yaygınlık derecesi..."</strong> şeklinde konuştu.<br></p>
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Ceyhan, "Dördüncü dalga riskini belirleyen birinci faktör, delta varyantının sizdeki yaygınlık derecesi..." şeklinde konuştu.

<p><strong>"Birden bire önlemler kaldırılır diye korkuyorum"</strong> diyen Ceyhan, basında haberlerin <strong>'her şey bitti'</strong> denilerek verildiğini ifade edip,<strong> "Sonunda kötü öderiz bunu..."</strong> diye konuştu.<br></p>
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"Birden bire önlemler kaldırılır diye korkuyorum" diyen Ceyhan, basında haberlerin 'her şey bitti' denilerek verildiğini ifade edip, "Sonunda kötü öderiz bunu..." diye konuştu.

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