Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'nin yeni hocasına dair iddia: Her şey Bilic'i işaret ediyor

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2022 Salı, 13:26
Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'nin yeni hocasına dair iddia: Her şey Bilic'i işaret ediyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 4. sırada tamamlayan ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 14 olan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı yavaş yavaş şekilleniyor.

Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'nin yeni hocasına dair iddia: Her şey Bilic'i işaret ediyor

Portekizli hoca Vitor Pereira ile yolları ayıran ve bu sürede maçlara yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile çıkan sarı-lacivertliler için en kuvvetli teknik direktör ihtimali, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic.

Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'nin yeni hocasına dair iddia: Her şey Bilic'i işaret ediyor

Gazeteci ve yorumcu Mehmet Demirkol, "Her şey Bilic'i işaret ediyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı ve şu ifadeleri kullandı:

Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'nin yeni hocasına dair iddia: Her şey Bilic'i işaret ediyor

"Kulağımıza Galatasaray maçı öncesinde Pereira ile iplerin koptuğu geliyordu. Hâlâ da bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Yani benim analizim aslında yönetimin beklediği. Süreci mümkün olduğu kadar uzattığı. Zira bu kadar zaman hoca bulunamadığına aklım yatmıyor. Elde Önder Karaveli tarzı sezonu bitirebilecek bir isim de yok."

Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'nin yeni hocasına dair iddia: Her şey Bilic'i işaret ediyor

"Halihazırda oluşan bu tabloyu anlamlandırmaya çalıştığımda vardığım sonuç hocayla anlaşıldığı ve onun beklendiği. Dolayısıyla bu isim Slaven Bilic ise şaşırmam. Çünkü mayısta Hırvat hocayla hemen her konuda anlaşılmış ancak Bilic, Çin’den ayrılamadığı için anlaşma suya düşmüştü. Hatta o dönem kadroda yapılan bazı değişikliklerin onun raporu doğrultusunda gerçekleştirildiği de konuşuldu."

Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'nin yeni hocasına dair iddia: Her şey Bilic'i işaret ediyor

"Peki bunun dışında bir durum otaya çıkar mı? Dediğim gibi bu bir analiz. Net bir haber değil. Adı geçen diğer yabancı hocaların olabilirliğinin ise pek aklıma yattığını söyleyemem. Öcü ilan edilen 3’lü savumayı Benfica’da oynatan inatçı Jesus’a diziliş dikte etmek ne kadar mümkün? Bu kadro yapısını kabul ettirmek, ‘Mesut mutlaka oynayacak’ demek? Ücreti bir yana, isteyeceği transfer bütçesini FFP kuralları çerçevesinde vermek nasıl olabilir?"

Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'nin yeni hocasına dair iddia: Her şey Bilic'i işaret ediyor

'İki bek alınmalı ama...'

"İsmi geçenlerden hangisi bu şartlara ‘tamam’ der? Bu soruların cevapları önemli. Bakalım göreceğiz. Transfere gelince... Tabii ki iki kanat savunmacısı bulmak önemli. Ama asıl sorun eldekilerden verim alamamak. Fenerbahçe’nin kadrosu mükemmel dizayn edilmiş değil belki ama eldekilerden maksimumun alındığı da söylenemez. Dolayısıyla transferden önce eldekileri değersizleştirmekten vazgeçmek lazım."


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