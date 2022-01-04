Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe'nin yeni hocasına dair iddia: Her şey Bilic'i işaret ediyor

"Halihazırda oluşan bu tabloyu anlamlandırmaya çalıştığımda vardığım sonuç hocayla anlaşıldığı ve onun beklendiği. Dolayısıyla bu isim Slaven Bilic ise şaşırmam. Çünkü mayısta Hırvat hocayla hemen her konuda anlaşılmış ancak Bilic, Çin’den ayrılamadığı için anlaşma suya düşmüştü. Hatta o dönem kadroda yapılan bazı değişikliklerin onun raporu doğrultusunda gerçekleştirildiği de konuşuldu."