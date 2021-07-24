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İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden deneyimli isim, "Kim oynarsa oynasın herkes birbiri için mücadele edecek. Takım başarısı için çaba gösterecek. Sergen hocam benim için çok güzel şeyler söyledi. Medipol Başakşehir ile şampiyon olduğumuz sene beni çok istemişti ama kısmet olmadı." dedi.
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Maddiyatın kendisi için önemli olmadığını ifade eden tecrübeli yıldız söyleyen başarılı futbolcu, "Geçmişte yaptıklarımdan ötürü zaten çok fazla maddiyata takılan bir insan olmadığımı az çok biliyorsunuz. Benim için paradan çok daha önemli şeyler var. Maddiyat için çok fazla konuşmadık. Hemen sonuçlandırdık. Benim için önemli olan başarı." dedi.
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