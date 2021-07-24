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Maddiyatın kendisi için önemli olmadığını ifade eden tecrübeli yıldız söyleyen başarılı futbolcu, "Geçmişte yaptıklarımdan ötürü zaten çok fazla maddiyata takılan bir insan olmadığımı az çok biliyorsunuz. Benim için paradan çok daha önemli şeyler var. Maddiyat için çok fazla konuşmadık. Hemen sonuçlandırdık. Benim için önemli olan başarı." dedi.