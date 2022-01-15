Memur ve emeklinin beklediği zamlı maaş ödemeleri yetişmedi

Önergenin Genel Kurul’da okunduğu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, önergeyi “Bu önerge Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapısına kilit vurulabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz, sembolik bir organ olarak burada vakit geçirsin" önergesidir. Buna asla rızamız olamaz. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, bırak bu ülkeyi, dünyanın en büyük diktatörünün yönettiği bir ülkede bile o diktatörün bu kadar geniş, sınırsız bir yetki kanunla verilemez” diye tepki gösterdi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise “Böyle yasa mı olur, iyice çivisini çıkardınız, ‘düzenlemeler yapılabilir" ne demek" diyerek eleştirdi.

