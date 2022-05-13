Menteşe’de 15 kaçak bina ve 5 kaçak iskele yıkıldı

İZMİR / Cumhuriyet
13 Mayıs 2022 Cuma, 14:39
<p>Menteşe Belediyesi 6. Etap kaçak yapı yıkım çalışmaları kapsamında 15 kaçak yapı ve 5 kaçak iskelenin yıkımı gerçekleştirildi. </p>

Menteşe Belediyesi 6. Etap kaçak yapı yıkım çalışmaları kapsamında 15 kaçak yapı ve 5 kaçak iskelenin yıkımı gerçekleştirildi. 

<p>Akbük Sahili, Kıran, Sarnıç, Kuyucak Mahallelerinde idari ve yargı süreci tamamlanan, yapı kayıt belgeleri iptal edilen yapıların yıkımına devam ediliyor. </p>

Akbük Sahili, Kıran, Sarnıç, Kuyucak Mahallelerinde idari ve yargı süreci tamamlanan, yapı kayıt belgeleri iptal edilen yapıların yıkımına devam ediliyor. 

<p>6'ncı etap yıkım çalışmaları kapsamında yürütmeyi durdurma kararı alan inşaatlardan kararı kaldırılan 15 adet yapının yıkımı gerçekleştirildi. </p>

6'ncı etap yıkım çalışmaları kapsamında yürütmeyi durdurma kararı alan inşaatlardan kararı kaldırılan 15 adet yapının yıkımı gerçekleştirildi. 

<p>Kaçak yapıyla mücadele kapsamında yıkım kararı alınmış olan Akbük'teki 5 büyük iskele belediye ekiplerince yıkıldı. </p>

Kaçak yapıyla mücadele kapsamında yıkım kararı alınmış olan Akbük'teki 5 büyük iskele belediye ekiplerince yıkıldı. 

<p>Menteşe’de 2021 yılında ilçe genelinde 220 yapı mühürlenmiş,  60 kaçak yapının yıkılmıştı. 2022 yılında ise hukuki incelemeler devam ederken, mahkeme kararları sonrası yıkımlara devam edilecek. </p>

Menteşe’de 2021 yılında ilçe genelinde 220 yapı mühürlenmiş,  60 kaçak yapının yıkılmıştı. 2022 yılında ise hukuki incelemeler devam ederken, mahkeme kararları sonrası yıkımlara devam edilecek. 

<p>2022 yılı içerisinde yaklaşık 150 adet yapının yıkılması bekleniyor.</p> <p>Menteşe Belediyesi tarafından bugüne kadar 600 yapı mühürlenirken, 150 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.</p>

2022 yılı içerisinde yaklaşık 150 adet yapının yıkılması bekleniyor.

Menteşe Belediyesi tarafından bugüne kadar 600 yapı mühürlenirken, 150 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

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