Merşin'de facia: Karısı ve baldızını vurup intihar etti

Çevreden silah sesini duyan vatandaşların olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma K.’yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramazken, baldız Özge K. ve koca Özkan K. ağır yaralı olarak Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.