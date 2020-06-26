Mersin Büyükşehir
Belediyesi’nin ‘Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi’ kapsamında dağıttığı lavanta
fidelerinin boy göstermesinin ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı da Tarsus İlçesi Pirömerli Mahallesi’ndeki tarlaya ziyaret turu
düzenledi. Ziyarete, Mersin’de kadınların öncülüğünde faaliyet yürüten sivil
toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.
Lavanta tarlasına
giden ziyaretçiler, lavanta çayının tadına bakıp, demet demet
lavanta satın alarak bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Lavanta
bitkisinin kırsal mahallelerdeki turizme, kadınların istihdamına ve kadın
kooperatiflerine katkısını gündeme alan ziyaretçiler, ileriye dönük proje
fikirlerini birbirleriyle paylaştı.
Türk Kadın Konseyi Derneği Şube Başkanı Belgin Gürağaç, tarlaya ziyaretleri sırasında lavanta çayı, demeti ve sıkma satışının yapılmasının bile ev ekonomisine katkı sunduğunu söyledi. Lavanta tarlasının görsel bir şölen sunarak kırsala renk kattığını belirten Gürağaç, "Konseyden arkadaşlarla bugün buradayız. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizim çevremizde böyle bir bölgenin olması ve burada lavanta yetiştirilmesi çok güzel. Bunların yağının, kurutulup satılmasının ötesinde kooperatifleşme şeklinde, kadın emeğiyle değerlendirilmesini umuyoruz. Bizim zaten konsey olarak bir kooperatifleşme projemiz var. Bu projede de daha çok bitkisel yağların üretimi ve satışıyla ilgileniyoruz" dedi.
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