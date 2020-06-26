4



Türk Kadın Konseyi Derneği Şube Başkanı Belgin Gürağaç, tarlaya ziyaretleri sırasında lavanta çayı, demeti ve sıkma satışının yapılmasının bile ev ekonomisine katkı sunduğunu söyledi. Lavanta tarlasının görsel bir şölen sunarak kırsala renk kattığını belirten Gürağaç, "Konseyden arkadaşlarla bugün buradayız. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizim çevremizde böyle bir bölgenin olması ve burada lavanta yetiştirilmesi çok güzel. Bunların yağının, kurutulup satılmasının ötesinde kooperatifleşme şeklinde, kadın emeğiyle değerlendirilmesini umuyoruz. Bizim zaten konsey olarak bir kooperatifleşme projemiz var. Bu projede de daha çok bitkisel yağların üretimi ve satışıyla ilgileniyoruz" dedi.

