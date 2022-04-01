Mesut Özil’deki düşüşün nedenini menajeri açıkladı: Santi Cazorla

“MESUT ZEKİ OYUNCULARLA OYNAMAYI SEVİYOR”

AFTV’ye konuşan Söğüt, şu ifadeleri kullandı:

“Bir süre Santi ile oynadı ve onu çok seviyordu. Muhtemelen en sevdiği oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum. Mesut zeki bir oyuncu ve oyunu sürekli okuyor. Zeki oyuncularla oynamayı seviyor. Eğer bir 10 numaraysanız, önünüzde iyi bir forvet ve arkanızda etrafı temizleyen iyi bir 6 numara olması gerekir. Böylece siz de gol atabilirsiniz.”