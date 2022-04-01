Mesut Özil’deki düşüşün nedenini menajeri açıkladı: Santi Cazorla
İspanyol orta saha oyuncusu Santi Cazorla’nın 2018’de Arsenal’den ayrılmasıyla Mesut Özil’in performansı da olumsuz etkilendi. Alman yıldız, Arsenal’deki en iyi dönemlerinde İspanyol orta saha ile yıkıcı bir etki yaratmayı başarmıştı.
Ancak Cazorla İspanya’ya dönmek için İngiltere’den ayrılınca, Özil takımdaki yerini kaybetti ve hem Unai Emery hem de Mikel Arteta’nın kadrosuna girmeyi başaramadı.
“MESUT ZEKİ OYUNCULARLA OYNAMAYI SEVİYOR”
AFTV’ye konuşan Söğüt, şu ifadeleri kullandı:
“Bir süre Santi ile oynadı ve onu çok seviyordu. Muhtemelen en sevdiği oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum. Mesut zeki bir oyuncu ve oyunu sürekli okuyor. Zeki oyuncularla oynamayı seviyor. Eğer bir 10 numaraysanız, önünüzde iyi bir forvet ve arkanızda etrafı temizleyen iyi bir 6 numara olması gerekir. Böylece siz de gol atabilirsiniz.”
‘HERKESLE SORUNU VAR’
Mesut Özil, Arsenal’deki ilk altı sezonun düzenli oyuncusuydu. 2019’da Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce Londra’da istenmeyen adam haline gelmişti. Ancak Fenerbahçe’deki günleri de iyi geçmeyen Özil, son olarak teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Arsenal’den eski takım arkadaşı Nacho Monreal, yıldız futbolcunun eskiden beri herkesle sorun yaşadığını söyledi.
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