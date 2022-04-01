Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Joachim Löw ile görüştüğünü doğruladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni sezon futbol yapılanması için çalışmalarını uzun süredir devam ettiriyor. Sarı-lacivertli takımla ilgili birden fazla iddia gündeme gelirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sürpriz bir açıklamada bulundu.
Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından sezon sonuna kadar takım İsmail Kartal'a emanet edilmişti. Sezon sonunda dünyaca ünlü teknik direktör Jöachim Löw'ü takımın başına getirmek isteyen sarı-kacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.
KENDİ AĞZINDAN DOĞRULADI
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç taraftarlarla bir araya geldiği bir toplantıya katıldı. Konuşmak için kürsüye çıkan genç bir taraftar Koç'a 'Joachim Löw ile görüşüldüğü söyleniyor' diyerek Ali Koç'a baktı. Koç da 'doğru' diyerek genç taraftarı onayladı. Uzun zamandır gündemde olan Löw ile ilgili Koç, ilk defa birinci ağızdan görüşüldüğünü açıkladı.
LÖW ALMANYA İLE DÜNYA KUPASINI KALDIRDI
Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw 2006’da Almanya Milli Takımı'nın başına geçti ve 2006 ile 2010 FIFA Dünya Kupaları’nda 3. Euro 2008’de de 2. olma başarısı gösterdi. Euro 2012’de yarı finalde İtalya’ya elenen Almanya, 2014 yılında Brezilya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda yarı final maçında ev sahibi Brezilya’yı 7-1, yenerek, finalde de Arjantin’i devirerek Joachim Löw yöentiminde Dünya Kupası’nı kaldırma başarısı gösterdi.
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