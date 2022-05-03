MET Gala Gecesi'nde kırmızı halıdaki kostümler göz kamaştırdı

New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin geleneksel galası (MET Gala) dün New York'ta gerçekleşti. Son yıllarda pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen gala gecesi, bu yıl göz kamaştıran bir ışıltıya ev sahipliği yaptı. 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi salgını yüzünden iptal edilen, en son 2021'in sonbaharında yapılan gala gecesi, eski günlerini aratmayan bir yıldızlar geçidiydi. Bu sene gecenin teması "Yıldızlı Cazibe" olarak belirlendi ve ünlüler göz kamaştıran parıltılı elbiseleriyle kırmızı halıda boy gösterdi.

Kardashian'ın kıyafeti dikkatleri üzerine çekti. Ünlü yıldız, Hollywood'un efsane ismi Marilyn Monroe'nun, 19 Mayıs 1962'de dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 45'inci doğum gününde giydiği elbisenin aynısı ile kırmızı halıda boy gösterdi. Monroe, o gece Kennedy'nin doğum günü şerefine sahnede "Happy Birthday Mr. President" adlı şarkıyı söylerken üzerinde bu elbise vardı.

Gecenin dikkatleri üzerinde toplayan bir diğer konuğu ise Blave Lively oldu. MET gecelerinin en kıdemli katılımcılarından biri olan Lively, geceye eşi Ryan Reynols ile birlikte katıldı. Ünlü oyuncunun kıyafeti ise herkesi şaşırttı. Kırmızı halıya kabarık etekli bir kıyafet ile çıkan Lively ardından iki yardımcının desteği ile kabarık eteğinden soyundu ve yine uzun kuyruklu ve mavi ağırlıklı rengi olan başka bir kıyafet ile geceye devam etti. Lively'nin bu tercihi, gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden biri olmasını sağladı.

İşte kırmızı halıda gözleri kamaştıran o kostümler...