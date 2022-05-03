MET Gala Gecesi'nde kırmızı halıdaki kostümler göz kamaştırdı

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2022 Salı, 14:08
<p>New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin geleneksel galası (<strong>MET Gala</strong>) dün New York'ta gerçekleşti. Son yıllarda pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen gala gecesi, bu yıl göz kamaştıran bir ışıltıya ev sahipliği yaptı. 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi salgını yüzünden iptal edilen, en son 2021'in sonbaharında yapılan gala gecesi, eski günlerini aratmayan bir yıldızlar geçidiydi. Bu sene gecenin teması <strong>"Yıldızlı Cazibe"</strong> olarak belirlendi ve ünlüler göz kamaştıran parıltılı elbiseleriyle kırmızı halıda boy gösterdi.</p> <p><strong>Kardashian'ın</strong> kıyafeti dikkatleri üzerine çekti. Ünlü yıldız, Hollywood'un efsane ismi Marilyn Monroe'nun, 19 Mayıs 1962'de dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 45'inci doğum gününde giydiği elbisenin aynısı ile kırmızı halıda boy gösterdi. Monroe, o gece Kennedy'nin doğum günü şerefine sahnede "Happy Birthday Mr. President"  adlı şarkıyı söylerken üzerinde bu elbise vardı. </p> <p>Gecenin dikkatleri üzerinde toplayan bir diğer konuğu ise <strong>Blave Lively</strong> oldu. MET gecelerinin en kıdemli katılımcılarından biri olan Lively, geceye eşi Ryan Reynols ile birlikte katıldı. Ünlü oyuncunun kıyafeti ise herkesi şaşırttı. Kırmızı halıya kabarık etekli bir kıyafet ile çıkan Lively ardından iki yardımcının desteği ile kabarık eteğinden soyundu ve yine uzun kuyruklu ve mavi ağırlıklı rengi olan başka bir kıyafet ile geceye devam etti. Lively'nin bu tercihi, gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden biri olmasını sağladı.</p> <p>İşte kırmızı halıda gözleri kamaştıran o kostümler...</p>

New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin geleneksel galası (MET Gala) dün New York'ta gerçekleşti. Son yıllarda pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen gala gecesi, bu yıl göz kamaştıran bir ışıltıya ev sahipliği yaptı. 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi salgını yüzünden iptal edilen, en son 2021'in sonbaharında yapılan gala gecesi, eski günlerini aratmayan bir yıldızlar geçidiydi. Bu sene gecenin teması "Yıldızlı Cazibe" olarak belirlendi ve ünlüler göz kamaştıran parıltılı elbiseleriyle kırmızı halıda boy gösterdi.

Kardashian'ın kıyafeti dikkatleri üzerine çekti. Ünlü yıldız, Hollywood'un efsane ismi Marilyn Monroe'nun, 19 Mayıs 1962'de dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 45'inci doğum gününde giydiği elbisenin aynısı ile kırmızı halıda boy gösterdi. Monroe, o gece Kennedy'nin doğum günü şerefine sahnede "Happy Birthday Mr. President"  adlı şarkıyı söylerken üzerinde bu elbise vardı. 

Gecenin dikkatleri üzerinde toplayan bir diğer konuğu ise Blave Lively oldu. MET gecelerinin en kıdemli katılımcılarından biri olan Lively, geceye eşi Ryan Reynols ile birlikte katıldı. Ünlü oyuncunun kıyafeti ise herkesi şaşırttı. Kırmızı halıya kabarık etekli bir kıyafet ile çıkan Lively ardından iki yardımcının desteği ile kabarık eteğinden soyundu ve yine uzun kuyruklu ve mavi ağırlıklı rengi olan başka bir kıyafet ile geceye devam etti. Lively'nin bu tercihi, gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden biri olmasını sağladı.

İşte kırmızı halıda gözleri kamaştıran o kostümler...

<p><span style="color: #333333;">Alessandro Michele ve Jared Leto </span></p>

Alessandro Michele ve Jared Leto

<p><span style="color: #333333;">Alicia Keys</span></p>

Alicia Keys

<p><span style="color: #333333;">Anna Wintour </span></p>

Anna Wintour 

<p><span style="color: #333333;">Bella Hadid </span></p>

Bella Hadid 

<p><span style="color: #333333;">Billie Eilish</span></p>

Billie Eilish

<p><span style="color: #333333;">Blake Lively</span></p>

Blake Lively

<p><span style="color: #333333;">Blake Lively ve Ryan Reynolds</span></p>

Blake Lively ve Ryan Reynolds

<p><span style="color: #333333;">Cara Delevingne</span></p>

Cara Delevingne

<p><span style="color: #333333;">Cardi B ve Donatella Versace</span></p>

Cardi B ve Donatella Versace

<p><span style="color: #333333;">Ciara</span></p>

Ciara

<p><span style="color: #333333;">Gigi Hadid</span></p>

Gigi Hadid

<p><span style="color: #333333;">Glenn Close </span></p>

Glenn Close 

<p><span style="color: #333333;">Gwen Stefani</span></p>

Gwen Stefani

<p><span style="color: #333333;">Jessica Chastain</span></p>

Jessica Chastain

<p><span style="color: #333333;">Jordan Roth </span></p>

Jordan Roth 

<p><span style="color: #333333;">Karlie Kloss </span></p>

Karlie Kloss 

<p><span style="color: #333333;">Kate Moss</span></p>

Kate Moss

<p><span style="color: #333333;">Katy Perry</span></p>

Katy Perry

<p><span style="color: #333333;">Kendall Jenner </span></p>

Kendall Jenner 

<p><span style="color: #333333;">Kerry Washington</span></p>

Kerry Washington

<p><span style="color: #333333;">Khloe Kardashian</span></p>

Khloe Kardashian

<p><span style="color: #333333;">Kim Kardashian</span></p>

Kim Kardashian

<p><span style="color: #333333;">Kourtney Kardashian ve Travis Barker </span></p>

Kourtney Kardashian ve Travis Barker 

<p><span style="color: #333333;">Kylie Jenner</span></p>

Kylie Jenner

<p><span style="color: #333333;">Lily James</span></p>

Lily James

<p><span style="color: #333333;">Lizzo</span></p>

Lizzo

<p><span style="color: #333333;">Rosalia</span></p>

Rosalia

<p><span style="color: #333333;">Sarah Jessica Parker </span></p>

Sarah Jessica Parker 

<p><span style="color: #333333;">Vanessa Hudgens</span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; font-weight: bold; background-color: #ffffff;">FOTOĞRAFLAR: Andrew Kelly (</span><span style="background-color: #ffffff; color: #333333; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 14px; font-weight: bold;">Reuters)</span></em></p>

Vanessa Hudgens

FOTOĞRAFLAR: Andrew Kelly (Reuters)

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler