<p>Meteoroloji'den aktarılan hava durumu raporuna göre; aşırı sıcaklar yurtta etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek. Bugün Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 40 dereceye,&nbsp; Ege'de 43 dereceye kadar çıkıyor. Akdeniz'de 1 hafta daha rüzgar denizden değil, dağlardan sert ve kuru esecek. Bölgede orman yangını riski yüksek seviyede devam ediyor.&nbsp;</p>
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Meteoroloji'den aktarılan hava durumu raporuna göre; aşırı sıcaklar yurtta etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek. Bugün Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 40 dereceye,  Ege'de 43 dereceye kadar çıkıyor. Akdeniz'de 1 hafta daha rüzgar denizden değil, dağlardan sert ve kuru esecek. Bölgede orman yangını riski yüksek seviyede devam ediyor. 

<p>Yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca devam edecek. </p><p>Uzmanlar aşırı sıcaklara karşı önlem çağrısında bulunuyor. Beş büyük kentte bugün hava tahminleri şu şekilde; İstanbul 36 derece, rüzgar serinletmiyor. </p><p>Megakent hafta başında da aşırı sıcaklarla mücadele edecek. </p><p>Ankara 34, İzmir ve Bursa 39 derece civarında seyrediyor. İzmir'de serinleten rüzgar hafifliyor. Antalya 41 derece, rüzgar 1 hafta daha kuru ve sıcak esecek.</p><p> Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) beklenen sıcaklık tahminlerine ilişkin bir harita yayımladı. </p><p>Renklerle kategorilendirilen haritadaki sıcaklık beklentileri dikkat çekti.&nbsp;</p>
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Yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca devam edecek.

Uzmanlar aşırı sıcaklara karşı önlem çağrısında bulunuyor. Beş büyük kentte bugün hava tahminleri şu şekilde; İstanbul 36 derece, rüzgar serinletmiyor.

Megakent hafta başında da aşırı sıcaklarla mücadele edecek.

Ankara 34, İzmir ve Bursa 39 derece civarında seyrediyor. İzmir'de serinleten rüzgar hafifliyor. Antalya 41 derece, rüzgar 1 hafta daha kuru ve sıcak esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) beklenen sıcaklık tahminlerine ilişkin bir harita yayımladı.

Renklerle kategorilendirilen haritadaki sıcaklık beklentileri dikkat çekti. 

<h3>BÖLGE BÖLGE SON DURUM&nbsp;</h3><p>Marmara'da sıcaklık 36-40 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Poyraz, Trakya dışında bölge genelinde sert esiyor. İç Anadolu'da hava açık ve çok sıcak seyrediyor. Eskişehir 35, Kayseri 32 derece. Konya-Sivas boyunca sert rüzgar serinletiyor.</p>
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BÖLGE BÖLGE SON DURUM 

Marmara'da sıcaklık 36-40 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Poyraz, Trakya dışında bölge genelinde sert esiyor. İç Anadolu'da hava açık ve çok sıcak seyrediyor. Eskişehir 35, Kayseri 32 derece. Konya-Sivas boyunca sert rüzgar serinletiyor.

<h3>ORMAN YANGINI RİSKİ ÜST SEVİYEDE</h3><p>Akdenizde 1 hafta daha rüzgar denizden değil, dağlardan sert ve kuru esecek. Bölgede orman yangını riski yüksek seviyede devam ediyor.</p><p>Güneydoğu'da; Diyarbakır 40, Şanlıurfa 42 dereceyi buluyor.</p><p>Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesimi ile Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van boyunca kuvvetli yaz yağmurları var. Trabzon 27, Malatya 35 derece.</p>
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ORMAN YANGINI RİSKİ ÜST SEVİYEDE

Akdenizde 1 hafta daha rüzgar denizden değil, dağlardan sert ve kuru esecek. Bölgede orman yangını riski yüksek seviyede devam ediyor.

Güneydoğu'da; Diyarbakır 40, Şanlıurfa 42 dereceyi buluyor.

Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesimi ile Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van boyunca kuvvetli yaz yağmurları var. Trabzon 27, Malatya 35 derece.

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