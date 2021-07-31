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Meteoroloji'den aktarılan hava durumu raporuna göre; aşırı sıcaklar yurtta etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek. Bugün Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 40 dereceye, Ege'de 43 dereceye kadar çıkıyor. Akdeniz'de 1 hafta daha rüzgar denizden değil, dağlardan sert ve kuru esecek. Bölgede orman yangını riski yüksek seviyede devam ediyor.