Meteoroloji Genel Müdürlüğü gün verip uyardı: 15 kentte kar bekleniyor!

MGM, 16 Şubat-20 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı.

Rapora göre; bazı illerde cuma ve cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.

CUMA VE CUMARTESİ 15 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hakim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu iller arasında Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Hakkari yer aldı.