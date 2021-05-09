<p>Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık; Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de kuvvetli poyraz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise lodos etkili olacağını açıkladı.<br></p>
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Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık; Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de kuvvetli poyraz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise lodos etkili olacağını açıkladı.

<p>Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.&nbsp;<br></p>
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Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

<p><strong>KUVVETLİ YAĞIŞ ALACAK YERLER</strong></p><p>Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor.</p>
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KUVVETLİ YAĞIŞ ALACAK YERLER

Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor.

<p><strong>HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?</strong></p><p>Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.</p>
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HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

<p><strong>RÜZGARDA DURUM</strong></p><p>Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyı şeridi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.</p>
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RÜZGARDA DURUM

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyı şeridi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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