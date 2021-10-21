Meteoroloji'den kritik uyarı: Pazar gününe dikkat
Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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