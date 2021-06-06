<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Haziran verilerine göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.<br></p>
1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Haziran verilerine göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

<p><span style="text-decoration: underline;" data-mce-style="text-decoration: underline;"><strong>Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:</strong></span><strong>&nbsp;</strong></p><p>Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.</p>
2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: 

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

<p><strong>HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK</strong></p><p>Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.&nbsp;</p>
3

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor. 

<p>Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.<br></p>
4

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Video Haberler