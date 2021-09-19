Metrobüste tehlikeli yolculuk: Asya kıtasına böyle geçti

Ancak sosyal medyada paylaşım yapmak için tehlikeli şovlarına devam eden o genç, bu kez akıl almaz bir yolculuğa imza attı.

Arkadaşı ile birlikte Okmeydanı Hastane metrobüs durağına gelen genç, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak üstünde gizlendi.