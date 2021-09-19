Metrobüste tehlikeli yolculuk: Asya kıtasına böyle geçti
İstanbul Merter'de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Özer yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı.
Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanarak üstünde yatarak gizlendikten sonra 12 durak gitmişti ve geçtiğimiz ay da Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir geminin üstüne atlamıştı.
Ancak sosyal medyada paylaşım yapmak için tehlikeli şovlarına devam eden o genç, bu kez akıl almaz bir yolculuğa imza attı.
Arkadaşı ile birlikte Okmeydanı Hastane metrobüs durağına gelen genç, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak üstünde gizlendi.
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