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METROPOLİS ANTİK KENTİ...
Torbalı’nın ilk çağ tarihi çok eskiye dayanıyor. Küçükmenderes havzasında verimli topraklar üzerinde kurulan bugünkü Torbalı'daki ilk yerleşimin Ephessos (Selçuk),Smyrna (İzmir),Kolophon (Değirmendere), Nation (Ahmetbeyli) ve Nif (Kemalpaşa) antik kentleri arasında kalan bölgede, M.Ö. 3 bin yıllarında gerçekleştiği biliniyor.
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